Convocação para a quinta Cátedra Obaid Siddiqi em História e Cultura da Ciência no NCBS em Bengaluru

Os Arquivos do Centro Nacional de Ciências Biológicas (NCBS) anunciaram uma convocatória para inscrições para a quinta Cátedra Obaid Siddiqi em História e Cultura da Ciência. De acordo com o site dos Arquivos: “A Cátedra tem o nome de Obaid Siddiqi, o fundador da Unidade de Biologia Molecular do Instituto Tata de Pesquisa Fundamental (TIFR) e cuja visão sustentada levou ao desenvolvimento do NCBS.”

A Cátedra, apoiada pela Fundação TNQ, será concedida a “um ilustre estudioso com um trabalho substancial que aprofunda nossa compreensão da história e da cultura da ciência”. O candidato será alguém conhecido por transcender as fronteiras disciplinares em seu trabalho e interagir com o público.

Os ex-ocupantes da presidência incluem o Dr. MD Madhusudan, o Prof GN Devy e o Prof Gita Chadha. O atual presidente é a Dra. Savithri Preetha Nair, historiadora e filósofa da ciência.

“A Cátedra liderará um esforço muito necessário para colmatar a lacuna entre as Ciências, as Ciências Sociais e as Humanidades e promover uma comunidade diversificada e inclusiva de académicos em todas as disciplinas. Além disso, a Cátedra ajudará a desenvolver a capacidade de ensino e investigação de académicos na intersecção das ciências e das humanidades como parte de um esforço mais amplo para desenvolver um programa de História e Cultura da Ciência.”

A vaga, que será preenchida por 12 meses em residência no campus da NCBS em Bengaluru, está aberta a pessoas de todo o mundo, sem restrições de disciplina do candidato ou nível de escolaridade concluído. São bem-vindos candidatos de áreas tão diversas como história, filosofia, sociologia, antropologia, direito, literatura, jornalismo, arqueologia, arte, arquitetura, educação, economia, engenharia e ciências, afirma o site, observando que paraAs candidaturas podem ser por nomeação, convite ou autocandidatura.

O edital está aberto até 10 de janeiro de 2025. Para saber mais, faça login em