Coons diz que pode estar disposto a votar sim em Bondi

O senador Chris Coons (D-Del.) sinalizou durante uma entrevista que poderia estar disposto a votar “sim” em Pam Bondi, a escolha do presidente eleito Trump para chefiar o Departamento de Justiça (DOJ).

Coons disse durante sua aparição na quinta-feira na CNN que a coisa mais importante que esperava ouvir de Bondi durante a audiência de quarta-feira perante o Comitê Judiciário do Senado é “se ele seria ou não independente, se protegeria ou não o Departamento de Justiça de interferência direta”. .” . pela Casa Branca ou pelo presidente eleito Trump.”

O senador de Delaware disse à apresentadora da CNN, Brianna Keilar, que Bondi, ex-procurador-geral da Flórida, não respondeu da maneira clara, enérgica e direta que esperava.

Keilar disse mais tarde que Bondi se comprometeu a seguir a política de separação entre a Casa Branca e o Departamento de Justiça. Ele perguntou se Coons ouviu ou não algo “específico” sobre a política que “não atendesse às exigências do senador”.

Coons disse que teve que monitorar a reunião junto com a audiência do candidato a secretário de Estado de Trump, o senador Marco Rubio (R-Flórida), embora tenha pedido ao seu advogado que lhe fornecesse uma transcrição da audiência de Bondi para revisar e ser capaz de lhe apresentar “uma oportunidade justa”, acrescentando que apoiou algumas das escolhas da administração Trump em 2017.

Com Bondi, Coons disse que estava procurando uma resposta “clara” sobre se funcionários de carreira do Departamento de Justiça apresentassem “uma acusação criminal bem fundamentada” e a Casa Branca de Trump lhe dissesse para não apoiá-la, o que ela faria então? .

“Agora quero voltar e revisar a transcrição”, disse Coons na quinta-feira na “CNN Newsroom”. “Mas eu não estava satisfeito. O que me lembro são as respostas que recebi naquele momento e quero ter certeza de que estou sendo justo aqui, mas ela evitou e resistiu.”

O senador de Delaware, aliado do presidente Biden, elogiou Bondi por dar respostas “boas e claras” a duas de suas perguntas: se Trump pode concorrer a um terceiro mandato e a quem ela servirá se for confirmada pelo Senado, acrescentando que ele é “ Ainda estou considerando isso e quero ter certeza de revisar exatamente o que ele disse naquela audiência.”

“Há coisas positivas em seu histórico”, disse ele. “Trabalhar na reforma da justiça criminal, trabalhar no combate à epidemia de fentanil e opiáceos e trabalhar no combate ao tráfico de seres humanos. Então acho que estamos muito próximos.”

Um dia antes, também na CNN, Coons disse não a Bondi, mas que quer “ser justo”.

“No momento estou dizendo não, mas… vou voltar e revisar a transcrição”, disse Coons à âncora da CNN Kaitlyn Collins. “Estou tentando ser justo e tentando dar a ele uma chance razoável de ganhar meu voto, mas no final da audiência de hoje não fiquei satisfeito.”

A escolha de Trump para ser o próximo oficial responsável pela aplicação da lei foi criticada por vários senadores durante sua audiência na quarta-feira. Eles a pressionaram para que respondesse a Trump, que já havia dito que estaria disposto a perseguir seus inimigos políticos. Bondi foi evasivo quando questionado durante a audiência se ele se recusaria a investigar o procurador especial Jack Smith, que renunciou ao Departamento de Justiça na semana passada.

Os senadores republicanos do painel rejeitaram muitas linhas de questionamento dos seus colegas, especialmente aquelas relacionadas com a independência do Departamento de Justiça.

“A abordagem atual a estas questões é perturbadora. “Não creio que meus colegas democratas tenham aprendido muito com as eleições de 5 de novembro”, disse o senador Eric Schmitt (R-Mo.).

