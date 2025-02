Cooper Kupp Próximo time As probabilidades: Quais são seus possíveis locais de pouso?

Muitos fãs do esporte querem saber o Cooper Kupp Próximo Equipe As probabilidades Depois que o Rams Open Receiver compartilhou que a equipe o trocará antes da temporada de 2025 da NFL. Em uma publicação em x (Anteriormente, Twitter), Kupp disse que a equipe “procurará uma troca imediatamente”, o que leva muitos a especular quais serão suas possíveis pistas de pouso. Aqui, há um punhado de equipes para as quais os fãs acreditam que o veterano de Los Angeles Rams levará em breve.

Quais são as probabilidades comerciais de Cooper Kupp para sua próxima equipe?

As probabilidades de Cooper Kupp, provavelmente o aterrorizam com o Pittsburgh Steelers ou o Cincinnati Bengals, embora muitas outras equipes não estejam longe, de acordo com o DraftKings (via Via Fox Sports) Em 4 de fevereiro de 2025.

Steelers – +500

Bengals – +500

Comandantes – +600

Patriotas – +600

Carregadores – +600

Broncos – +600

Cowboys – +800

Contas – +1300

RAMS – +1500

Ravens – +1500

Para outro ponto de dados, Sportsbetting.ag Ele também se concentra nos Buffalo Bills e Los Angeles Chargers, como outros prováveis ​​pontos de desembarque para Kupp. Aqui estão todas as suas chances para as equipes que são +1500 ou menos, também em 4 de fevereiro:

Chargers de Los Angeles – +300

Buffalo Bills – +400

Pittsburgh Steelers – +500

Denver Broncos – +600

Las Vegas Raiders – +700

Comandantes de Washington – +1000

New England Patriots – +1200

Green Bay Packers – +1400

Algumas das possíveis razões pelas quais os Chargers estão no topo da lista se devem ao fato de Cooper e sua esposa Anna terem três filhos, e porque Cooper Kupp diz Em redes sociais Ele tem muito orgulho tocando “para a comunidade de Los Angeles” e agradeceu por abraçar sua família.

Na temporada de 2021 da NFL, Kupp teve um ano estelar, liderando com recepções, recebendo touchdowns e muito mais. Isso levou o Rams a dar uma extensão de três anos no valor de mais de US $ 80 milhões e, depois de concluir a temporada 2024-5, o primeiro desses três anos já terminou. No entanto, como explicado por ESPNOs Rams economizariam US $ 20 milhões em seu limite de salário de 2025 se trocassem Kupp antes de 1º de junho de 2025; portanto, a equipe é tão inflexível quando funciona rapidamente.