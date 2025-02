Copa do Mundo de Esquie: Federica Brignona triunfa em Saalbach, ouro em gigante

Federica Brignone ganhou uma medalha de ouro no slalom gigante mundial de Saalbach. Blue estava com 90 centavos à frente da Nova Zelândia Alice Robinson. Bronze para a americana Paula Mollzan

Após a incrível corrida, assim como o melhor momento em ambas as temperaturas, Brignone venceu com um tempo total de 2,22,71. Nenhum outro azul no ranking depois de subir no primeiro calor de Sofia Goggia e Marta Bassino e depois de Lara Dall Mea, 31/ou tempo no teste inicial, decidiu não participar do outro. Amanhã em Saalbach está em homens gigantes com o craque suíço Marco Odermatt, que pretende confirmar o título e seu segundo ouro para este campeonato mundial depois de um em Superg. A Itália com Trentin Luca de Aliprandini se concentra na medalha, assim como ganhar prata no Campeonato do Mundo em Cortina. Com ele – que geralmente ama as encostas mais exigentes e difíceis que Saalbach – Alex Vinatzer, Filippo della Vite e Giovanni Franzoni compete pela Itália.

