Copa do Ski World: Brignone é prata

Após o ouro paralelo dourado Silver Federica Brignone chega a Superg: A Itália é sempre ótima no campeonato mundial em Saalbach. No entanto, se o título da equipe fosse basicamente uma surpresa agradável, essa medalha era mais do que o esperado no Blue Jets, considerado a equipe mais forte do mundo (a Sofia Goggia fechou o quinto, mas vários centavos do palco).

Portanto, usando pressão muito forte – como a própria Valley admitiu, uma grande protagonista da temporada – que teve que estar sob controle, realmente espancada para alcançar o objetivo. E Federica conseguiu confirmar o azul mais vencedorNão é de surpreender que o líder da classificação geral com 32 vitórias na Copa em ativos, cinco dos quais nesta incrível temporada em que caçam sua segunda grande caça à Copa do Mundo.

Com o sol e o Ulli Maier, com pista adaptada para lâminas grandes, deixando os atletas mais técnicos, bem como o Brignone apenas a parte final mais íngreme e angular.

PETTORAL 6, Federica era muito bom em vez de partes rápidas e arriscou muito, segurando o esqui plano e domesticando saltos longos ‘Uli Maier’ e ” Panorama ‘. Então foi o chip da parte mais técnica. O Aosta 34 -Year -old -aosta excede a meta e se alegra porque ele está ciente de que fez um grande negócio de qualquer maneira. Mas imediatamente desce a austríaca Stephanie Venier, 31 anos e um bom velocista, mas apenas com três realizações na carreira. Tiroleano, mas com um sobrenome, que trairá a provável origem veneziana (pai chamado Mario e mãe branca), faz da vida uma vida e queima Federica por 10 centavos: 1,20,47 contra 1,20,57 azul.

Então, algumas outras emoções, mas agora tudo está claro e definido quando a alta altitude da Suíça Lara Gut-Behrami termina em 1,21.17 e Goggii que cometem alguns erros particularmente no salto (” Eu já tenho uma cabeça na minha Os fãs principais no sábado ”), mas ainda seguem apenas 6 centavos para tocar o palco e, portanto, o bronze de medalha, que foi para ex -Equo em 1,20,71 para a norueguesa Kajsa Vickhoff e Laurence Macugo.

Para Brignone, é a quarta medalha mundial. Tudo começou em 2011, quando Garmisch ganhou o belo mundo gigante prateado. Então o ouro veio combinado e prata ainda no gigante em Meribel há dois anos. Além disso, a prata olímpica no gigante de Pequim em combinação com o bronze em combinação com um enorme bronze também nos Jogos Olímpicos da Coréia em 2018.

“Estou orgulhoso e feliz – o mestre do Carabinieri Sports Center disse no final da corrida -. Acima de tudo, fiz o melhor no dia certo. Em Superg, eu nunca poderia ter me saído bem em uma ótima revisão. Essa música talvez não esteja em minhas correntes e eu disse a mim mesma para arriscar, mesmo em dois pontos em que poderia, mesmo à custa de sair ”.

“É realmente uma grande emoção – ele acrescentou – também porque senti muita pressão nessa temporada. No começo, eu esperava fazer algo grande e conseguir me concentrar no meu esqui. Fiz um pouco de borrão, mas estou muito feliz, tanto o meu teste quanto a decisão tomada nos materiais e, por isso, agradeço à minha equipe pelo excelente trabalho que fizemos nos últimos meses.

Pergunta Pergunta – Apenas seis – Eles deixam o Goggia em quinto lugar“Alguém deve estar ao pé do palco e desta vez me tocou – a área de Bergamo – disse. Para esses centavos: foi exatamente isso que eu fiz Schladming em 2013, quando fiquei em quarto lugar no meu primeiro campeonato mundial. Em suma, Goggia quer o ouro mundial em sua disciplina depois de ser o único italiano que ganhou o ouro olímpico da libera.

Então, para a Itália neste mundo Superg são Elena Curtoni 9/A, Marta Bassino, a campeã dominante, apenas 16/ae Laura Pirovano 18/a. Em vez disso, um mau golpe para a altamente aguardada Lindsey Vonn, que, afetada por uma leve influência, ainda competiu, mas saiu logo depois que ele foi forçado ao ombro direito contra a porta. A Itália marcou nas duas primeiras corridas perseguiu mais medalhas.

