Coreia do Norte dispara mísseis de cruzeiro estratégicos (fotos)

O teste supostamente viu os mísseis viajarem 1.500 km e foi o primeiro desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo.

A Coreia do Norte lançou com sucesso vários mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance, informou a agência de notícias estatal KCNA no domingo. O teste ocorre em meio a tensões de longa data na região e dias após a posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo a agência de notícias, o lançamento de sábado envolveu um número não especificado de mísseis que atingiram alvos a 1.500 km de distância. Ele acrescentou que o teste, assistido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un e outros altos funcionários, foi “O objetivo é melhorar a eficácia da dissuasão estratégica contra potenciais inimigos.”

Lançar “Não houve impacto negativo na segurança dos países vizinhos” O relatório afirmou.

Os militares da Coreia do Sul confirmaram o lançamento do míssil, observando que vários mísseis de cruzeiro foram disparados do interior em direção ao Mar Amarelo, relata a Yonhap News. Ele acrescentou que o teste estava sendo analisado por autoridades de inteligência sul-coreanas e americanas.

O lançamento ocorreu no momento em que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusava os EUA e a Coreia do Sul de aumentarem as tensões na península através de seus exercícios militares conjuntos, ao mesmo tempo que criticava Washington por “A expansão contínua do sistema de aliança militar.”

O ministério argumentou que a situação exigia que Pyongyang “Confronte os EUA com a contração mais dura de A a Z” Desde que se recuse a considerar os interesses de segurança e a soberania da Coreia do Norte.

O desenvolvimento marca o primeiro teste de míssil da Coreia do Norte desde a posse de Trump, em 20 de janeiro. O presidente dos EUA já havia prometido entrar em contato com Kim. Durante o seu primeiro mandato, Trump reuniu-se várias vezes com o líder norte-coreano e em 2019 tornou-se o primeiro presidente dos EUA a visitar a Coreia do Norte. No entanto, a abertura histórica não conseguiu produzir acordos concretos de desnuclearização.

A Coreia do Norte testou frequentemente os seus sistemas de mísseis nos últimos meses, muitas vezes em resposta aos exercícios EUA-Coreia do Sul que Pyongyang vê como um ensaio para uma potencial invasão. Washington e Seul insistem que os exercícios são de natureza defensiva e procuram aumentar a segurança regional.