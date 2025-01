Pyongyang, AO VIVO – O líder norte-coreano Kim Jong Un enviou mais de 10.000 soldados para ajudar a Rússia contra a Ucrânia.

Leia também: Como sacrifício pela guerra da Rússia, dezenas de corpos de soldados norte-coreanos jazem na fronteira

Esta assistência foi em troca de assistência técnica russa para os programas de armas e satélites altamente aprovados de Pyongyang.

Durante a guerra em curso, soldados, supostamente da elite Storm Corps da Coreia do Norte, receberam ordens de cometer suicídio se fossem apanhados em flagrante por soldados ucranianos.

Leia também: 800 mil toneladas de combustível desapareceram e dezenas de aviões de combate russos não podem voar

 Militar VIVA: Exército Norte-Coreano (Coreia do Norte) na Rússia Foto: Ministério da Defesa da Federação Russa

“Em particular, os memorandos encontrados entre os soldados mortos mostraram que as autoridades norte-coreanas os pressionaram a cometer suicídio ou a explodir-se antes de serem capturados”, disse o legislador sul-coreano Lee Seong-kweun. baresSegunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Leia também: O regime de Assad entra em colapso, é assim que a Ucrânia fortalece a sua influência no Médio Oriente

Ele acrescentou que alguns soldados que queriam aderir ao Partido dos Trabalhadores, no poder na Coreia do Norte, receberam recompensas, na esperança de melhorar a sua situação através da luta.

A análise do NIS revelou que os soldados norte-coreanos não tinham conhecimento da guerra moderna e foram explorados pela Rússia, causando um grande número de vítimas, segundo o legislador.

Lee, falando em nome do comitê de inteligência da Coreia do Sul no parlamento, disse que no próximo ano o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que anteriormente tentou cortejar o líder norte-coreano Kim Jong Un, poderia pressionar por um diálogo pacífico.

 Mísseis norte-coreanos usados ​​pela Rússia na Ucrânia

“Kim poderia considerar uma possível visita à Rússia no primeiro semestre deste ano, depois de se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, no final de 2023.”