Coreia do Norte testa míssil de cruzeiro estratégico

A Coreia do Norte conduziu um teste estratégico de míssil de cruzeiro no sábado (25 de janeiro de 2025), segundo a mídia estatal KCNA relatado no domingo (26 de janeiro de 2025).

O líder do país, Kim Jong Un, supervisionou o teste, de acordo com o relatório, que o descreveu como um teste de um “grande sistema de armas”.

Leia também | Coreia do Norte lança projétil em águas orientais no segundo lançamento do ano, diz Coreia do Sul

Os mísseis de cruzeiro estratégicos percorreram 1.500 quilômetros e voaram entre 7.507 e 7.511 segundos antes de atingirem seus alvos. KCNA relatado.

A dissuasão da Coreia do Norte na guerra estava a ser “ainda mais refinada”, disse Kim, enquanto o líder também prometeu continuar os esforços para fortalecer as forças armadas.

“Kim Jong Un afirmou que a RPDC fará sempre esforços incessantes… para cumprir a sua importante missão e dever de defender a paz e a estabilidade sustentáveis ​​e duradouras com base numa força militar mais poderosamente desenvolvida no futuro.”

Leia também | Kim da Coreia do Norte diz que novo míssil dissuadirá ‘rivais’

A RPDC representa o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.

O relatório afirma que o teste do míssil fazia parte dos planos para desenvolver capacidades de defesa nacional contra potenciais inimigos, de acordo com as mudanças nas circunstâncias de segurança regional.