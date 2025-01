Coreia do Sul confirma que Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul apoiou no domingo (12 de janeiro de 2025) o relato da Ucrânia de ter capturado dois soldados norte-coreanos feridos esta semana na Rússia, depois que Kiev disse que eles estavam sendo interrogados.

Leia também | Coreia do Norte ratifica tratado de defesa mútua com a Rússia

A Ucrânia, os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte, com armas nucleares, de enviar mais de 10.000 soldados para ajudar a reforçar as forças russas.

O Serviço Nacional de Inteligência (NIS) de Seul disse em comunicado que “confirmou que os militares ucranianos capturaram dois soldados norte-coreanos em 9 de janeiro no campo de batalha de Kursk, na Rússia”.

No sábado, a inteligência ucraniana (SBU) divulgou um vídeo mostrando os dois homens em beliches do hospital, um com as mãos enfaixadas e o outro com a mandíbula enfaixada.

Um médico do centro de detenção disse que o primeiro homem também tinha uma perna quebrada.

A SBU disse que os homens disseram aos interrogadores que eram soldados experientes do exército, e um deles disse que foi enviado à Rússia para treinar, não para lutar.

Mas Kiev não apresentou provas diretas de que os homens capturados fossem norte-coreanos e a AFP não conseguiu verificar de forma independente as suas nacionalidades.

A confirmação da Coreia do Sul acrescentou peso à conta de Kyiv.

O NIS disse da mesma forma que um dos soldados capturados revelou durante o seu interrogatório que recebeu treino militar das forças russas depois de chegar lá em Novembro.

“A princípio ele acreditou que estava sendo enviado para treinamento, mas ao chegar à Rússia percebeu que havia sido enviado”, disse o NIS. O soldado disse que as forças norte-coreanas sofreram “perdas significativas durante a batalha”.

Segundo a agência de inteligência de Seul, um dos homens “ficou sem comida ou água durante 4 ou 5 dias antes de ser capturado”.

O NIS disse que continuaria a trabalhar com a SBU para partilhar informações sobre os combatentes norte-coreanos na Ucrânia. Nem a Rússia nem a Coreia do Norte reagiram aos relatórios de inteligência.

Cooperação mais estreita

A Rússia e a Coreia do Norte reforçaram os seus laços militares desde a invasão de Moscovo, embora nenhuma delas tenha confirmado que as forças de Pyongyang estão a lutar por Moscovo.

Zelenskyy disse no mês passado que cerca de 3.000 soldados norte-coreanos foram “mortos ou feridos” lá, enquanto Seul estimou o número em 1.000.

O NIS disse aos legisladores do país no mês passado que “várias vítimas norte-coreanas” já tinham sido atribuídas a ataques de mísseis e drones ucranianos, bem como a acidentes de treino, sendo a classificação mais alta “pelo menos ao nível de general”.

Devido às perdas entre as suas forças, a Coreia do Norte está a preparar-se para um envio adicional para a Ucrânia, de acordo com os militares de Seul.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) disse num comunicado no mês passado que Pyongyang está supostamente “preparando-se para a rotação ou envio adicional de soldados” para ajudar o esforço de guerra da Rússia.

Pyongyang e Moscovo aprofundaram os laços políticos, militares e culturais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro de 2022, e Putin e Kim professaram repetidamente a sua proximidade pessoal.

Numa carta de Ano Novo, o líder norte-coreano Kim Jong Un cumprimentou Vladimir Putin e fez uma possível referência à guerra na Ucrânia.

Ele disse que 2025 será o ano “em que o exército e o povo russo derrotarão o neonazismo e alcançarão uma grande vitória”.