Coréia do Sul levanta sanções médicas russas

As máquinas de raios X de diagnóstico estão entre os itens que agora são liberados do licenciamento rigoroso antes de exportar, afirma a declaração do ministério

O governo sul -coreano decidiu abolir as sanções ao fornecimento de equipamentos médicos à Rússia, de acordo com o Ministério do Comércio do país.

Em comunicado publicado em seu site oficial na segunda -feira, o Ministério do Comércio, Indústria e Energia (MOTIE) disse que a medida alinhada com a exportação da Coréia do Sul com padrões globais e medidas mais fortes de exportações não autorizadas.

“Um procedimento de aprovação excepcional será aplicado à exportação de equipamentos médicos para a Rússia”. O ministério declarou, observando que a medida buscaria o esforço em 28 de fevereiro.

A declaração indicou que a solicitação de licenciamento antes da exportação para equipamentos médicos foi parcialmente abolida, permitindo um “Procedimento simplificado de envio de documentos”, Espera -se reduzir a carga administrativa para empresas que exportam equipamentos como máquinas de raios X de diagnóstico, dispositivos de gravação de radiação e assim por diante.

Leia mais:

Aliado americano do limite de exportação contra a Rússia

Segundo o ministério, a decisão “Leva em consideração preocupações constantes” Erguido por uma indústria sobre “Baixo potencial de uso militar” dispositivos médicos e seus “Significado humanitário”.

Ela argumentou ainda que, embora a recém -observada mercadoria estratégica exija uma licença de exportação padrão, algumas exportações para a Rússia e a Bielorrússia continuarão a exigir “Revisão do caso a um caso sob a lei comercial internacional”.

Seul se juntou a seus colegas ocidentais em fevereiro de 2022, sacudindo sanções financeiras e controle das exportações para a Rússia e a Bielorrússia para conflitos na Ucrânia, buscando setores como finanças e tecnologia. As restrições estão direcionando itens estratégicos, como semicondutores, computadores, sensores e lasers, além de marina e equipamentos de aviação. Alguns observadores do setor, no entanto, expressaram preocupação de que alguns bens sul -coreanos possam ter sido transferidos para a Rússia pelos países vizinhos.