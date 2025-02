Coréia do Sul proíbe Deepsek

O regulador do estado “aconselhou fortemente” os usuários a evitar o serviço de “melhoria” da IA ​​chinesa sob as leis locais

Proteção Nacional de Dados da Coréia do Sul anunciou um “Temporário” Suspensão amplamente populares Serviços de IA Deepseek no país, desde que as autoridades terminem uma visão geral dos dados de coleta e implementação de dados de startups chineses “Melhorias e medicamentos”.

Na segunda -feira, a Comissão de Proteção de Dados Pessoal declarou que os pedidos da Deepseek foram removidos das lojas de aplicativos locais e o acesso ao seu serviço da Web foi suspenso no sábado às 18h. A proibição permanecerá em vigor enquanto a empresa faz alterações para garantir “Conformidade” Com leis locais, De acordo com para yonhap.

O aplicativo permanece disponível para usuários que já o pegaram, mas os dados do Watchdog Seul -ov “Fortemente aconselhado” de acordo com eles “Use um serviço de cautela“ Até que os resultados finais da sonda sejam anunciados.









Em janeiro, a empresa com sede em Hangzhou Deepsek lançou uma ‘corrida de armas’ tecnológica, publicando um código aberto do seu modelo R1 AI, que afirma ter sido desenvolvido com custos significativamente mais baixos, fornecendo desempenho comparáveis ​​a concorrentes como o Openi Chatgpt.

Ao contrário de seu rival americano, que oferece recursos avançados através do modelo de assinatura, o Deepseek-R1 está disponível gratuitamente. Isso o ajudou a iniciá -lo para o topo da App Store da Apple e o ranking do Google Play, enquanto seu serviço de Internet experimentou interrupções esporádicas devido à sobrecarga.

A Deepseek também permite que os usuários baixem seus modelos gratuitamente e os executem localmente em seus próprios servidores, aprimorando a convicção da comunidade de código aberto de que a IA deve estar amplamente disponível. Essa abordagem é diferente do acesso aos concorrentes ocidentais, que geralmente priorizam os modelos de propriedade e uma abordagem limitada.













No entanto, quando eles são acessados ​​por meio de um site ou aplicativo da empresa, os dados do usuário passam inevitavelmente pelos servidores da Deepseek na China, causando preocupação com a prática de coleta de dados. Inúmeras agências e empresas governamentais nos EUA em todo o mundo se mudaram para limitar o acesso a Deepsek, enquanto a Itália se tornou recentemente o primeiro país a impor um limite em todo o país até a investigação.

No mês passado, a guarda sul -coreana pediu oficialmente a Deepsek para esclarecer sua prática de coletar e gerenciar dados. A empresa teve que nomear um representante local em Seul e cooperar ativamente com a Comissão.