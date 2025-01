Coreia do Sul removerá aterro de concreto responsabilizado pela queda do avião em Jeju

Os destroços do avião da Jeju Air que derrapou na pista e caiu no Aeroporto Internacional de Muan estão localizados perto de uma estrutura de concreto contra a qual caiu, em Muan, na Coreia do Sul. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul disse na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) que removeria o aterro de concreto instalado no Aeroporto Internacional de Muan após a queda do avião da Jeju Air no mês passado, seu desastre aéreo doméstico mais mortal.

Embora os investigadores ainda estejam investigando o que causou a queda do voo 7C2216 da Jeju Air, incluindo colisões com pássaros, os especialistas disseram que a enorme berma que sustenta as antenas de navegação no final da pista provavelmente tornou o desastre mais mortal do que poderia ter sido de outra forma.

Em algumas das primeiras reformas generalizadas anunciadas desde o acidente, as autoridades disseram que farão novas fundações ou outros ajustes para antenas semelhantes em sete aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional de Muan e Jeju, um dos mais movimentados da Coreia do Sul, que estão abaixo do nível do solo ou são de fácil acesso. para acessar. quebrar.

A decisão foi tomada após revisão das estruturas que abrigam as antenas que orientam os pousos nos aeroportos do país, conhecidas como Instrument Landing Systems (ILS), ou “localizador”.

“O Aeroporto Internacional de Muan planeia remover completamente o betão existente e reinstalar o localizador numa estrutura frágil”, disse o ministério num comunicado.

O acidente de 29 de dezembro matou 179 pessoas, com apenas dois tripulantes sentados perto da traseira do avião Boeing 737-800 sobrevivendo.

Imagens de vídeo mostraram o avião colidindo com a estrutura e explodindo após pousar em alta velocidade sem o trem de pouso abaixado e derrapar no final da pista.

O projeto da pista também foi criticado por não atender aos padrões de segurança, o que levou as autoridades a expandir as zonas de segurança pós-pista que estão livres de grandes obstáculos.

O Ministério dos Transportes disse que garantirá uma área de segurança de pista de 240 metros (787 pés) de comprimento em todos os aeroportos para cumprir todos os regulamentos relevantes. A área do aeroporto de Muan ficava a cerca de 200 metros antes do acidente.

A polícia disse separadamente que Son Chang-wan, ex-presidente da Corporação Estatal de Aeroportos da Coreia, que estava no cargo quando a estrutura do aeroporto de Muan foi reformada, foi encontrado morto em sua casa na terça-feira, em um aparente suicídio.

“Son não estava sendo investigado pelo acidente de avião e não foi convocado para interrogatório”, disse um policial.

O fechamento do aeroporto de Muan foi prorrogado até 18 de abril, informou o Ministério dos Transportes no sábado.