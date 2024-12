Coreia do Sul verifica todos os Boeing 737-800 após queda de avião em Jeju

Seul, AO VIVO – As autoridades sul-coreanas vão inspecionar todas as aeronaves Boeing 737-800 no país após a queda no Aeroporto Internacional de Muan, disse o Ministério dos Transportes.

Jeju Air Boeing 737-800 voo 7C 2216 voou de Bangkok, na Tailândia, para Muan, na Coreia do Sul, no domingo. O avião que transportava 181 pessoas derrapou na pista ao pousar e acabou colidindo com uma cerca de concreto no aeroporto.

Como resultado, 179 pessoas morreram e apenas duas sobreviveram ao incidente.

O ministério disse que realizaria inspeções especiais em aeronaves Boeing 737-800 de todas as companhias aéreas locais para “analisar detalhadamente o sistema de manutenção”.

 Jeju Air Boeing 737-800 sofre trágico acidente

“Examinaremos cuidadosamente vários aspectos, como o nível operacional da aeronave, os registos de inspecção e a manutenção pré e pós-voo para garantir que todos os regulamentos sejam cumpridos”, afirmou o ministério, citado pela agência de notícias Yonhap.

De acordo com o Sistema de Informação de Tecnologia de Aviação (ATIS), a Coreia do Sul opera um total de 101.737-800 aeronaves utilizadas pelas companhias aéreas, a maioria das quais de baixo custo.

As companhias aéreas são Jeju Air, que opera 39 aeronaves, T’way Air opera 27 aeronaves, Jin Air opera 19 aeronaves, Eastar Jet opera 10 aeronaves, Air Incheon opera quatro aeronaves e Korean Air opera duas aeronaves.

Na manhã de segunda-feira, outro avião da Jeju Air teve problemas no trem de pouso e voltou ao aeroporto de origem.

O avião que caiu em Muan teria um problema semelhante nas rodas. (Formiga)