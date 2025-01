Corey Graves marca o retorno dos comentários do WWE NXT com uma declaração ousada

Corey Graves voltou para o WWENXT equipe de comentários sobre o último episódio, após dias de rumores e especulações. No WWE NXT New Year’s Evil, Graves foi oficialmente apresentado como o terceiro membro da equipe de comentários, juntando-se a Vic Joseph e Booker T.

A WWE fez essas mudanças como parte de sua nova parceria com a Netflix, que afetou todos os três programas principais. Graves trabalhou anteriormente no SmackDown com Michael Cole, enquanto Joe Tessitore e Wade Barrett cobriram o RAW, e Vic Joseph e Booker T cuidaram do NXT.

Antes da estreia da Netflix, a WWE reorganizou suas equipes de comentários. Pat McAfee voltou ao RAW ao lado de Michael Cole, Joe Tessitore e Wade Barrett mudou-se para o SmackDown, e Graves juntou-se ao NXT com Vic Joseph e Booker T.

No entanto, Graves ficou insatisfeito com a mudança e expressou publicamente sua frustração. Ele nem esteve presente no episódio da semana passada do NXT. Como resultado disso, surgiram dúvidas sobre o seu futuro na WWE. No entanto, relatórios revelaram que Graves ainda tem mais dois anos de contrato e a WWE continua comprometida com ele, apesar da incerteza.

Antes do episódio desta semana do WWE NXT, Fightful Select informou que Corey Graves estaria nos comentários. Ele tinha ensaios agendados no centro de performances da WWE. Ele retornou oficialmente no episódio de 21 de janeiro do NXT. Graves fez uma declaração ousada durante o show após seu retorno.

“Estou exatamente onde quero estar” – Corey Graves em seu retorno ao WWE NXT

A edição de 21 de janeiro do WWE NXT abriu com Vic Joseph e Booker T nos comentários. Vic Joseph deu as boas-vindas a Corey Graves no estande, brincando que ele não era IA. Graves respondeu dizendo que estava exatamente onde queria estar. Ele agregar“Estou exatamente onde quero estar, onde a paixão é tudo. Só os famintos sobrevivem, e o wrestling profissional nunca deixou de ser ótimo.”

Embora Graves tenha ficado frustrado com sua mudança na equipe de comentários, parece que seus problemas foram resolvidos após sua declaração recente.