Coriconnesi, polícia e unieuro juntos em um dia mais seguro da Internet

Eventos – em cooperação com a polícia e unieuro

A partir das 10:30, no Parco della Musica Auditorium, a polícia estadual e o sindicato juntos no dia mais seguro da Internet na presença da polícia de Pisan e da empresa de países Uniono Itália, FNA-Darty Olivieri Group.

Os protagonistas reais serão meninos de inúmeras escolas em Roma e Províncias, que ouvirão, entre outras coisas, para ouvir as histórias em movimento contidas no novo volume do colar #Cuoriconnesi.

Evento direto

https://www.youtube.com/watch?v=fd6eppcb3uo