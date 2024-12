Cornhuskers de Nebraska vs. Informações sobre transmissão ao vivo do Southern U. Jaguars, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

relatório de meio período

Apenas mais um tempo separa Nebraska da vitória que eles eram favoritos esta noite. Depois de um quarto, seu ataque foi realmente capaz de impor sua vontade, dominando o Sul do U. por 39-15.

Nebraska entrou no confronto com quatro vitórias consecutivas e está a apenas metade de outra. Será que cinco conseguirão ou o Southern U. se apresentará e estragará tudo? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Southern University Jaguars @ Nebraska Cornhuskers

Registros atuais: Southern U. 5-7, Nebraska 10-2

Como assistir

O que saber

Se as previsões dos apostadores se concretizarem, o futuro próximo parece brilhante para Nebraska. Eles e os Southern U. Jaguars completarão o ano um contra o outro às 21h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, na Pinnacle Bank Arena. Os Cornhuskers tentarão manter viva a seqüência de 18 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada.

Na última quarta-feira, Nebraska conseguiu uma vitória sólida sobre o Oregon State, vencendo o jogo por 78-66.

Brice Williams foi o destaque ofensivo do jogo, ao fazer 9 de 13 a caminho de 25 pontos, mais sete rebotes e duas roubadas de bola. Além do mais, ele também registrou uma porcentagem de arremessos de 69,2%, o maior percentual registrado desde fevereiro. Berke Buyuktuncel foi outro jogador importante, fazendo 6 de 8 rumo a 16 pontos e seis rebotes.

Enquanto isso, a recente queda do sul dos EUA ficou um pouco mais difícil no último domingo, após a terceira derrota consecutiva. Eles foram completamente derrotados pela USC na estrada e caíram por 82-51. O confronto marcou o jogo com menor pontuação dos Jaguars até agora nesta temporada.

Talvez sem surpresa, dado o resultado, Southern U. teve dificuldade em trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram desmantelados por seus oponentes naquele departamento e a USC acumulou 17.

Nebraska tem tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, vencendo sete dos últimos oito jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-2 nesta temporada. Quanto ao Sul dos EUA, sua perda caiu para 5-7.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. Nebraska não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 77,8 pontos por jogo. Não é como se o Southern U. estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 79,1. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Nebraska conquistou a vitória contra Southern U. em sua partida anterior, em novembro de 2021, por um retumbante 82-59. Nebraska tem outra vitória na manga ou o Southern U. os reverterá? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Nebraska é um grande favorito de 21,5 pontos contra o sul dos EUA, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com um spread de 21,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 141,5 pontos.

História da série

Nebraska venceu todos os jogos que disputou contra Southern U. nos últimos 8 anos.