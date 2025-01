Kerala foi coroado campeão geral no Campeonato Nacional de Barcos-Dragão que terminou em Punnamada, em Alappuzha, no domingo. O Estadual conquistou 18 medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Liderou a tabela com 640 pontos, seguido por Uttar Pradesh com 170 pontos e Jharkhand com 120 pontos. Membros do Exército Indiano que participaram das provas por equipes do campeonato como parte da equipe de Uttar Pradesh conquistaram medalhas.