Corpo da terceira vítima se recuperou do canal de Visvesvaraya um dia depois que o carro afunda no canal

Um dia depois que um carro que transportou quatro pessoas mergulhou no canal Visvesvaraya, o pessoal do Departamento de Serviços de Incêndio e Emergências levou o corpo da terceira vítima na terça -feira.

A vítima foi identificada como par Khan. O pessoal de resgate localizou seu corpo a uma distância de aproximadamente um km do local onde o carro caiu.

O incidente ocorreu quando as quatro pessoas estavam viajando de Pandavapura para Mandya. O carro se desviou da estrada e caiu para o canal perto de Tibbanahalli em Mandya Taluk na segunda -feira.

Nayaz, uma das quatro pessoas, conseguiu escapar logo após o incidente, enquanto os três restantes se afogaram nas águas. As operações de pesquisa foram prejudicadas por correntes fortes, onde o nível da água tinha 30 pés de profundidade. No entanto, as autoridades do governo distrital pediram aos engenheiros do departamento de irrigação que interrompessem a liberação de água do tanque KRS para o canal para facilitar as operações de pesquisa. O fluxo de água levou entre seis e oito horas no local do acidente para diminuir.

Raghavendra, diretor de bombeiros de Mandya, disse: “O corpo de Fayaz foi recuperado pela primeira vez das águas. Mais tarde, um guindaste foi pressionado no serviço para levantar o carro do carro. Então, o corpo de outra vítima, Aslam, foi encontrado no banco de trás do veículo.

A operação foi cancelada na segunda -feira por volta das 20h, a equipe retomou a busca na terça -feira e encontrou o corpo da terceira vítima, Peer Khan.

Três das quatro pessoas morreram no incidente.

Enquanto isso, o vice -comissário de Mandya Kumar disse que o canal Visvesvaraya flui por um total de 560 km em todo o distrito, e que as medidas necessárias serão tomadas para erguer barricadas de segurança em pontos pretos e propensos a acidentes o mais rápido possível.