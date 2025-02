Corpo de bombeiros 20 juízes de imigração: relatório

O governo Trump rejeitou 20 juízes de imigração no fim de semana sem explicação, pois continua seus esforços para reduzir o tamanho do governo federal, diz a Associated Press.

Matthew Biggs, presidente da Federação Internacional de Engenheiros Profissionais e Técnicos, um sindicato que representa os juízes de imigração, disse que 13 juízes que ainda não haviam jurado e cinco juízes do Chefe Assistente de Imigração foram demitidos na sexta -feira sem aviso prévio.

Ele acrescentou que dois juízes adicionais foram demitidos da mesma maneira na semana passada.

“Agora você tem um presidente que campanha por imigração e elimina as pessoas no país, por um lado. E, por outro lado, os mesmos juízes que precisam ouvir esses casos e tomar essas decisões estão realmente atirando. Então, não faz sentido. É uma cabeça da cabeça “, disse Biggs em comunicado relatado Pela NBC News.

O sistema judicial de imigração está severamente sobrecarregado, com mais de 3,7 milhões de casos pendentes, resultando em longos atrasos. As aplicações de asilo podem levar os anos para resolver.

Apesar do apoio bipartidário ao aumento da equipe, incluindo juízes adicionais e pessoal de apoio, o impulso do governo Trump pela resolução de casos acelerados exerceu pressão adicional aos juízes judiciais já sobrecarregados.

De acordo com o governo Trump, as principais mudanças foram produzidas recentemente no Escritório Executivo de Revisão da Imigração, incluindo a substituição do diretor interino, Mary Cheng. A atual diretora, Sirce Owen, ex -juiz de imigração, introduziu muitas novas políticas que contradizem as do governo Biden.

Kerry Doyle, um juiz de imigração que foi nomeado recentemente, declarou no LinkedIn que ela e outros juízes nomeados por Biden foram informados de sua rescisão por e -mail na sexta -feira passada.

Antes dessa nomeação, Doyle ocupava o cargo de vice -consultor geral do Departamento de Segurança Nacional sob o governo Biden.

“Essa demissão ocorreu, apesar do fato de o Tribunal de Imigração atualmente ter 3,5 milhões de casos pendentes no bairro e o Departamento de Justiça está pedindo ao Congresso mais dinheiro para contratar mais pessoas na EOIR!”Ela disse em seu LinkedIn correspondência.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

