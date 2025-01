Corpo de um dos nove trabalhadores presos em mina de carvão em Assam recuperado

Esforços estão em andamento para resgatar trabalhadores presos dentro de uma mina de carvão, no distrito de Dima Hasao, Assam, terça-feira, 7 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: –

O corpo de um dos nove trabalhadores presos dentro de uma mina de carvão no distrito de Dima Hasao, em Assam, foi recuperado por mergulhadores do exército na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), no terceiro dia de operações de resgate, disseram autoridades.

As hipóteses de sobrevivência dos outros oito parecem sombrias, embora uma equipa de pessoal da Marinha, Exército, NDRF e SDRF tenha intensificado os seus esforços para resgatar os mineiros presos, disseram.

Trabalhadores ficaram presos dentro da mina de carvão localizada na área de 3 quilos de Umrangso na segunda-feira, depois que uma súbita explosão de água inundou o local.

Os mergulhadores localizaram o corpo dentro da mina no início da manhã e sua identidade ainda não foi determinada, disseram as autoridades.

“21 para-mergulhadores acabam de recuperar um corpo sem vida do fundo do poço. Nossos pensamentos e orações estão com a família enlutada”, postou o ministro-chefe Himanta Biswa Sarma no X.

Sarma disse que as operações de resgate ainda estão em pleno andamento e que os mergulhadores do exército e da NDRF já entraram no poço.

O pessoal da Marinha está no local, fazendo os preparativos finais para mergulhar atrás deles, disse ele.

Sarma disse na terça-feira que a mina “parece ilegal” e que a polícia prendeu uma pessoa em conexão com o incidente.