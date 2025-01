Corrente de bicicleta em uma linha de trem em Veneto. Mito: “Preocupações Extremas”

Um parafuso de trava de bicicleta emborrachado foi pendurado por desconhecidos na linha férrea da estação Montagnana (Pádua). Anteontem foi notado pelos ferroviários, que o retiraram poucas horas depois e apresentaram queixa à polícia ferroviária de Legnago (Pádua).

Digos, da sede da polícia de Pádua, está investigando o episódioque é coordenado pelo Ministério Público da capital euganiana.

A barreira estava localizada no nível do edifício de passageiros da estação ferroviária. A linha catenária não foi danificada e não teve impacto no tráfego ferroviário. Porém, caso não fosse percebido e retirado, o pantógrafo dos trens que passavam e a própria catenária poderiam ter sido danificados, com possíveis consequências para as operações ferroviárias. Outras investigações e investigações estão em andamento pelo Digos, que foi acionado após a denúncia ser comunicada ao Ministério Público.

“Objeto de metal colocado na linha de energia” na estação de Montagnana (Pádua), na última quinta-feira, “poderia ter causado danos significativos ao pantógrafo e às linhas de energia, o que leva à interrupção dos serviços ferroviários e a inconvenientes inevitáveis ​​para os passageiros, explica ele Fs Italiane consultado pela ANSA. “Graças à intervenção oportuna dos engenheiros ferroviários, o objeto foi imediatamente removido e reportado às autoridades competentes.”

A descoberta foi feita “durante atividades regulares de inspeção neste troço” por técnicos da RFI, esclarece um comunicado do grupo FS, que realiza trimestralmente inspeções periódicas em todos os troços da rede. “Surgiram vários elementos – sublinha a nota – associados a este episódio e a casos anteriores de anomalias e falhas registados nos últimos dias. A Fs Italiane confirma que transmitiu esta informação aos investigadores que conduzem a investigação. do órgão judicial para avaliá-lo e tomar as decisões necessárias”.

“Reclamação formalizada pelo FS após reportar um objeto em Veneza que pode ter causado danos significativos ao pantógrafo e às linhas elétricas dos trens é extremamente perturbador – lemos em um nota do Mit -. A hipótese de ataque aos transportes é um facto que não pode nem deve ser subestimado: depois da denúncia feita há poucos dias, estamos perante outro elemento. Esperamos que a clareza seja esclarecida muito rapidamente. O vice-primeiro-ministro e ministro Matteo Salvini está acompanhando o assunto com a máxima atenção.”

