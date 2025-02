Corroa o leste do Bypoll 2025: Choque entre NTK e Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam quadros

A tensão prevaleceu por algum tempo fora da Igreja Memorial do CSI Brouch, em Pannerestelvam Park, em Erode, no domingo (2 de fevereiro de 2025) na tarde, quando um confronto entre Naam Tamilar Katchi (NTK) e Thanhai Periyar Dravidar Kazhagam (TPDK). A polícia interveio, pacificou as pinturas e controlou a situação.

O candidato do NTK, MK Seethalakshmi, obteve permissão para distribuir brochuras e procurar visitantes da igreja. Após as orações, quando as pessoas saíram, ela, juntamente com mais de 100 pinturas, começou a fazer campanha. Enquanto isso, algumas pinturas de TPDK, vestidas de camisas pretas, chegaram e começaram a distribuir brochuras que destacam as contribuições do fundador de Dravidar Kazhagam, periyar Ev Branchesamy, para corroer durante seu mandato como presidente do município de Erode em 1917.

As tensões se intensificaram quando as pinturas do TPDK levantaram slogans que receberam periyar, aos quais as pinturas se opunham. Houve uma troca acalorada, o que leva a altercações físicas. As caixas NTK arranharam os panfletos distribuídos pelo TPDK. A polícia interveio e dispersou o grupo TPDK de 10 membros da cena. Embora o problema tenha sido resolvido, a inquietação persistiu quando a pintura do NTK continuou levantando slogans contra Periyar.