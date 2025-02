A Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) está cheia de níveis quase sem precedentes de corrupção e deve ser fechada, disse o presidente Donald Trump.

Em um dos primeiros comandos executivos após sua inexplicação, Trump suspendeu todo o lado americano da ajuda, aguardando uma revisão de três meses, no meio de incentivos mais amplos para reduzir o consumo estatal.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, interrompeu vários projetos alocados da USAIDS, a principal agência de Washington para gerenciar projetos políticos de financiamento no exterior.

Elon Musk, o principal novo departamento de eficiência do governo (DOGE) que estima o consumo de agências federais, foi marcado pela USAID A “Organização criminosa”.

"A USAID deixa um radical deixado louco, e eu não posso fazer nada com isso, porque a maneira como o dinheiro é gasto, tão falso, completamente inexplicável", " Trump escreveu em seu site de mídia social na sexta -feira.













“A corrupção é rara em níveis. Feche!” Ele disse.

Um dia antes, o presidente dos EUA alegou que a agência havia inserido bilhões de dólares de contribuintes em empresas de mídia para incentivar uma cobertura positiva da mídia dos democratas.

A USAID roubou bilhões de dólares, “Muitas coisas vão à mídia de jornal falsa como um” pagamento “para criar boas histórias sobre os democratas. Parece que a ala esquerda do ‘patch”, conhecida como’ Politico ‘, recebeu US $ 8.000.000 “,” Trump escreveu sobre a verdade do social na quinta -feira.

A decisão supostamente seguiu as conclusões da equipe de almíscar de que milhões de dólares de contribuintes foram gastos em assinaturas no Politico Pro. Depois disso, a Casa Branca ordenou que a Diretoria de Serviços Gerais viesse todos os contratos de mídia financiados pela USAID, escreveu Axios na quinta -feira, afirmando o estado E interno.













O Politico negou o financiamento direto do governo, explicando que sua assinatura premium foi usada por algumas agências americanas.

Segundo a Reuters, o governo planeja reter menos de 300 USAIDS em mais de 10.000 funcionários. Essa redução significativa incentivou um processo dos sindicatos dos principais trabalhadores do governo, desafiando a legalidade da redução. A Federação dos Funcionários do Governo dos EUA e a Associação dos EUA para Serviços Estrangeiros processaram Trump, Rubio, bem como enfermarias estaduais e estaduais, marcando a ação na USAID “Unstitucional e ilegalmente”.