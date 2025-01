Cortinas subirão no maior festival de Calcutá depois de Durga Puja – a feira do livro

Os moradores de Calcutá que amam a palavra escrita, a maioria da cidade, estão planejando as próximas duas semanas na Feira do Livro, uma ocasião que aproveitarão para reencontrar velhos amigos e novos livros.

O evento, o maior de Calcutá depois de Durga Puja, será realizado este ano de 28 de janeiro a 9 de fevereiro e, como nos anos anteriores, parece ser movido mais pela emoção do que pela literatura. A maioria das pessoas visita a feira porque faz com que revisitem a infância, uma viagem que não querem perder a qualquer custo.

“Conheço muitas famílias que economizam o ano todo para não precisar gastar muito dinheiro na hora de comprar seus livros preferidos na feira. Quando eu era criança, pegava na mão da minha mãe e ia até Calcutá para visitar a feira; Hoje sou morador de Calcutá e seguro a mão da minha filha na feira. Este ano é mais especial para mim porque meus alunos participarão de uma competição de perguntas e respostas”, disse Kabita Ghosh, professora da Colônia Hindu Vidyapeeth para Meninas de Chittaranjan.

O jornalista Saikat Niyogi, baseado em Delhi, nunca faltou à feira, mesmo depois de se mudar de Calcutá, voltando para casa todo mês de janeiro de 2006 a 2020, impossibilitado de comparecer desde então devido a circunstâncias pessoais. “Mas nesse período só penso na feira. Como está agora? Alguma coisa mudou? Os jovens ainda são tão loucos quanto nós? Parece que ainda estão”, disse Niyogi.

Ele ainda está pensando se deveria embarcar em um avião para Calcutá. “A feira está ligada a cada fase da minha vida (infância, adolescência, juventude) como acontece com muitas outras vidas. E é tecido com pessoas que estiveram com você nessas fases da vida”, disse Niyogi.

Souvik Ghoshal, também professor e editor do outra voz A revista disse que a feira do livro de Calcutá foi especial porque proporcionou contato direto entre editores, autores e leitores e também porque proporcionou um grande teto para pequenas revistas. “Este ano ficarei de olho nas traduções de literatura estrangeira para o bengali. Muitas pessoas têm feito um bom trabalho nesta área ultimamente. Este ano também marca o centenário do Partido Comunista da Índia. Estarei particularmente interessado em quais livros relacionados a isso estão sendo publicados”, disse Ghoshal.

Richa Wahi, que dirige a Word Munchers, disse: “Qualquer pessoa que cresça nesta cidade pode garantir que a feira do livro é um evento onde planejamos nossas vidas. Desde visitar a feira com os pais e voltar para casa com pacotes cheios de livros, até levar meus alunos até lá para incentivá-los a ler e investir em livros, cada visita tem sido memorável. ‘Vamos nos encontrar na Feira do Livro’ tem sido uma declaração padrão durante o período.”

Sra. Wahi, que ministrou um workshop de redação em Limerick no evento no ano passado, está ansiosa para visitar o Storyteller porque a livraria colaborou com Bonganime para um evento de cosplay. “Também estou ansioso para receber uma cópia autografada do Jornada de Bhang por Akshay Bahivala”, disse ele.

Para Saubhik Mukhopadhyay, que trabalha no departamento financeiro de uma multinacional, a feira do livro não só abre a janela para a literatura bengali, mas também lhe dá a oportunidade de navegar quando se trata de inglês. “É claro que existe a Amazon, mas online você geralmente não tem a oportunidade de folhear um livro antes de decidir fazer uma compra. E você também conhece amigos que dificilmente vê de outra forma”, disse ele.

Arindam Goswami, professor de bengali e próprio autor, disse: “Exceto pelas redes sociais, dificilmente podemos interagir uns com os outros. Os livros podem nos salvar dessa tempestade nas redes sociais. A Feira do Livro de Calcutá é um evento que me ajuda a interagir cara a cara com estabilizadores e pessoas conhecedoras.”