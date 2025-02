Covid Swab está saindo na cesta de sorvete e sorvete curta

Na cesta de 2025, usada para calcular os índices de preços do consumidor, entre os produtos que entram em sua representatividade são manchas, calças femininas curtas, lâmpada de teto, topper para colchão, ar da sala d ‘ar para bicicletas, pincéis de limpador, casquinha de sorvete. Em vez disso, anticorpos e tampão molecular covid-19 são eliminados da cesta. 1.923 produtos básicos estão em 2024 1 915).

Todos os anos, o ISTT verifica a lista de produtos que compõem uma cesta de referência para detectar preços e atualizações do consumidor ao mesmo tempo, técnicas e pesos investigativos com os quais diferentes produtos contribuem para a escala de inflação. Na cesta 2025 – usada para calcular o índice (para toda a comunidade nacional) e para FOI (para famílias e funcionários) – existem 1 923 produtos básicos (em 2024 foram 1 915), agruparam 1.046 produtos e depois em 424 agregados . A cesta usada para calcular o índice IPCA (harmonizado em nível europeu) inclui 1.944 produtos básicos (em 2024), agrupados em 1.065 produtos e 428 unidades. Além dos produtos que vêm e publicam, os preços de alguns animais de estimação para animais de estimação, até agora detectados exclusivamente com os scanners, agora também são detectados pelas autoridades estatísticas municipais com técnicas tradicionais para incluir preços praticados na detecção praticada por animais especializados.

Estes são os seguintes produtos que expandirão a unidade de outros produtos para animais de estimação: sacos higiênicos para cães; Tigela para cães e gatos. Além disso, desde 2025, o segmento de consumo de energia de eletricidade para famílias na transição (do mercado livre), que foi introduzido em 2024 para levar em consideração o desenvolvimento de clientes que não são vulneráveis. O cone total do cone aproximadamente 33 milhões de preços de preços – do scanner de origem e uma distribuição organizada mensal (grande distribuição entre o grau) – é usada em 2025 para estimar a inflação; Outros 388 mil são coletados nesta área pelas autoridades estatísticas da cidade (UCS); Cerca de 237 mil são coletados ISTAT (diretamente ou através de fornecedores de dados) e cerca de 214 mil são representados pelos preços do banco de dados de preços de combustível do Ministério da Sociedade e fabricados na Itália.

Referindo -se a taxas para alugar casas de propriedade privada, são obtidas observações para estimar a inflação a cerca de um milhão e meio. Em 2025, o ISAT também indicou 80 municípios (nos quais 84,0% da população que fica na Itália ao vivo), que contribuem para o cálculo de índices para toda a cesta de produtos de detecção tradicionais (em 2024 foi 79); 10 Outros municípios (nos quais outros 5,1% da população) realizam detecção apenas para algumas taxas e serviços locais.

Na cesta do ISTAT 2025, que é usada como referência para detectar os preços dos consumidores, em relação às divisões de despesas, é o maior aumento no ponto de vista absoluto da família, água, eletricidade e combustíveis (+0.635 pontos); Depois, há um aumento no peso do transporte (+0.5505 pontos percentuais) e serviços receptivos e alimentares (+0.2383 pontos percentuais). O peso de bebidas alcoólicas e tabaco (+0.1053) e educação (+0.0532) também aumenta. Dadas as divisões de despesas, cujo peso está em declínio, o declínio mais significativo diz respeito à divisão, show e cultura de recreação (-0 6785). Em geral, as divisões de despesas que mostram um peso relativo maior que 10%em 2025 são boas: produtos alimentares e refrigerantes, transporte, acomodação e serviços de catering e serviços domésticos, água, eletricidade e combustíveis.

