++ cpac meloni fala no sábado, não na presença de ++

A intervenção da estréia de Giorgia Meloni no CPAC, o Congresso dos Republicanos dos EUA em Washington, está programada para a tarde de sábado. No evento, “a maior e mais influente assembléia dos conservadores do mundo”, conforme declarado no local, está programado para o último dia 19.15, 19.15 italianos. A confirmação de Meloni ainda é esperada, o que, em qualquer caso,, se aprendermos, não estará no presente.





A intervenção do presidente argentino Javier Milei também está programada para sábado. Meloni ocupa um lugar de 15 minutos na linha -up, seguido por Tom Homan, czar do governo de Trump, e precede a final de Elis Stefanik, projetado pelo embaixador Donald Trump para a ONU.



