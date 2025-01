Crash de avião da DC poderia ter evitado – Trump

A colisão de um helicóptero do Exército Americano e um avião civil que mataram 67 pessoas poderiam ter sido evitadas, disse o presidente Donald Trump, questionando a ação do controlador de tráfego aéreo.

O helicóptero Blackhawk H-60 ​​colidiu com o voo 5342, que estava na última aproximação do Aeroporto Nacional de Ronald Reagan Washington na noite de quarta-feira. As equipes de resgate não encontraram nenhum sobrevivente do rio Potomac para congelar.

“A noite clara, as luzes do avião estavam queimadas, por que o helicóptero não subiu ou para baixo ou virou”, “” Trump postou em sua plataforma social na quinta -feira.

O presidente também questionou por que a torre de controle não dirigiu a tripulação de um helicóptero para o que fazer.

“Esta é uma situação ruim que parece ter sido evitada. Não é bom !!!” Trump acrescentou.













Às 21:00, na hora local, quando a colisão aconteceu, o aeroporto relatou um céu claro, com uma visibilidade de 16 km e ventos do noroeste. A temperatura do ar era de 10 ° C, mas partes do rio Potomac ainda estavam congeladas a partir da rachadura fria anterior.

O jato de passageiros foi o Bombardier CRJ700, dirigido por um cachorro, uma filial da American Airlines. O vôo de Wichite, Kansas, estava no desembarque de inundação 33, com 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo, disse a Administração Federal da Força Aérea (FAA).

Havia vários atletas, treinadores e familiares que estavam retornando do campeonato americano de Wichita entre os passageiros.

Quase 300 primeiros entrevistados foram distribuídos para peneirar os destroços dos sobreviventes, mas nenhum foi encontrado na quinta -feira de manhã. As operações foram logo transferidas do resgate de recuperação.