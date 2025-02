Credi Visakhapatnam elogia o orçamento de ligação como um roteiro visionário para infraestrutura e crescimento urbano

O Credai recebe o fundo de desafio urbano de ₹ 1 lakh crore anunciado no orçamento da União | Crédito da foto: foto do arquivo

A Confederação de Associações de incorporadores imobiliários da Índia (Credai) Visakhapatnam elogiou o orçamento da União de 2025-26, apresentado pelo Ministro das Finanças da União Nirmala Sitharaman, como um ‘roteiro visionário e visão do futuro’, que reforça o Compromisso do governo com o desenvolvimento da infraestrutura e o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e crescimento urbano.

Credai disse que o setor imobiliário esperou medidas adicionais. Isso incluiu maiores incentivos para moradias populares, um aumento no limite para a isenção de empréstimos hipotecários (que eles consideram muito) e uma revisão da definição de moradia acessível com base no tamanho da unidade habitacional, em vez de uma avaliação fixa de ₹ 45 Lakh em todo o país. Credai acredita que essas medidas teriam fortalecido ainda mais a acessibilidade da moradia e da estabilidade do mercado.

Os aspectos mais proeminentes do orçamento são bem -vindos da Credai, incluem o fundo de desafio urbano de ₹ 1 lakh crore, com o objetivo de melhorar o planejamento e o desenvolvimento urbano; O esquema aprimorado para a conectividade regional fortalecida; Fundo 2 de ₹ 15.000 milhões de rúpias para acelerar projetos habitacionais estagnados; e a atribuição de benefícios em duas propriedades auto-ocupadas sem condições, espera-se que a propriedade da Câmara incentive.

O Presidente de Credi Visakhapatnam, Ksrk Raju (SAI), Presidente V. Dharmender e o secretário V. Sreenu emitiram uma declaração conjunta que elogiou a posição proativa do governo.