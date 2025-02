Il Kremlin Ele espera que Volodymyr Zelsky mais cedo ou mais tarde apresente suas propostas para resolver conflitos. O porta -voz Dmitry Peskov disse e definiu os cargos expressos pelo presidente ucraniano por enquanto “contraditório”. Algum trabalho preparatório é necessário para o topo entre Donald Trump e Vladimir Putin. O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse isso por Ria Novosti. “Foi dado um passo muito importante para criar condições para um contrato pacífico”, disse Peskov. “A vontade política certa foi comprovada por ambos os partidos, quero dizer a Rússia e os Estados Unidos neste caso”, acrescentou o porta -voz, citado por Tass.

Donald Trump é “o único líder ocidental” que entendeu que as preocupações da Rússia com a possível entrada da Ucrânia na OTAN é uma das “causas profundas” do início do conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, disse e falou com Duma, uma baixa câmara de parlamento, sobre os resultados das entrevistas de ontem em Riades com uma delegação de Washington. Relatórios de TASS. O atual presidente dos EUA, disse Lavrov, foi “o primeiro e o que o único líder ocidental me encontra, que disse publicamente à sua voz que uma das profundas causas da situação ucraniana era a linha insolente da administração anterior dos EUA na captura Otan “. “Nenhum líder ocidental jamais disse isso, mas ele prosseguiu várias vezes”, acrescentou a diplomacia russa.

“Este – Lavrov insistiu nele – já é um sinal de que Trum entende nossa posição quando o presidente Putin enfatizou em uma entrevista por telefone com ele que o que é importante para nós não é parar, o que permitirá que a Ucrânia seja o lugar contra a nossa terra, Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas mas mas, mas mas uma paz sustentável a longo prazo, baseada na remoção de causas profundas de conflito ”. Para Lavrov Moscou e Washington “começaram a se mudar da beira do abismo” em relacionamentos bilaterais.

“Começamos a nos afastar da beira do abismo em que a administração do ex -presidente dos Estados Unidos Joe Biden liderou nossas relações, mas esses são apenas os primeiros passos”, disse Lavrov em intervenção na Duma. “O clima é positivo, as intenções estão certas, veremos como a situação se desenvolve ainda mais, quais decisões serão tomadas”, acrescentou Lavrov, de acordo com a TASS.

“As palavras são obviamente muito importantes, às vezes a situação muda radicalmente, mas é claro que avaliamos a declaração das intenções comparando essas declarações com fatos específicos”, disse Lavrov, comentando com a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, não seria “realista”.

Green atacando Trump: “Vivendo a desinformação russa”



“Donald Trump vive no espaço de desinformação russo”: o presidente ucraniano Volodymyr disse que estava atacando o presidente dos EUA ontem. Ele disse que Trump vive no “espaço de desinformação”, respondendo aos comentários nítidos do presidente dos Estados Unidos, incluindo uma confirmação injustificada de que o índice de Zlensky seria de 4%. “Infelizmente, o presidente Trump, para quem temos um grande respeito como líder do povo americano, vive nesse espaço de informação”, disse ele a jornalistas em Kiev e acusou Moscou de travesso de Trump. Ele também acusou os Estados Unidos de Donald Trump da ajuda de Vladimir Putin para “deixar o isolamento internacional”.

Cerca de 57% dos ucranianos confiam e aprova o trabalho publicado hoje e pelo Instituto de Sociologia Kiev (KIIs) entre 4 e 9 de fevereiro, o que significa um aumento de 5 pontos percentuais em comparação com a última pesquisa de dezembro. Por outro lado, 37% dos ucranianos perguntaram a ele, mas em dezembro a porcentagem era de 39%. A mídia ucraniana escreve, incluindo o Kiev Independent, sublinhando como os dados nega o que Donald Trump diz no início de fevereiro, segundo o qual – uma reivindicação que não é apoiada por nenhuma fonte, observe o site de inteligência ucraniano – 4% da aprovação .

“Se aliados e parceiros internacionais (da Ucrânia) temem a legitimidade do presidente em conexão com possíveis negociações de paz e insistir no fechamento das eleições, da perspectiva dos próprios cidadãos ucranianos, não há problemas em relação a”, os resultados da pesquisa comentou sobre o diretor do Instituto de Kiis, Anton Hrushetskyi, a propósito, o deleg está faltando nas eleições presidenciais que devem ocorrer em maio de 2024, mas incapaz de Guerra e direito marcial válido, conforme exigido pela Constituição ucraniana. O Kremlin, lembra Kiev Independent, lançou uma “história falsa” sobre a suposta ilegitimidade do Zelena, que o governo de Trump também se esforça para selar as eleições antes que qualquer negociação de paz propusesse Moscou.

A pesquisa, explica Kiis, foi realizada por telefone entre milhares de pessoas que vivem no território ucraniano dominado por Kiev.

Costa inicia consultas bilaterais com 27 na Ucrânia



Luz verde de representantes permanentes 27 UE (Coreper II) no décimo sexto pacote de sanções contra a Rússia. Ok agora deve ser formalizado pelo Conselho de Relações Exteriores na próxima segunda -feira, o terceiro aniversário da guerra na Ucrânia. O novo pacote apresenta novas personalidades e entidades russas na lista negra da UE, novas proibições de exportações para a Rússia e a proibição de transações com portos e aeroportos na Rússia que escaparão do teto máximo dos preços do petróleo. Na lista negra, a UE inserirá outra frota de 73 navios, So -Creml.

O presidente do Conselho Europeu Antonio Costa intensificou contatos com os líderes de 27 estados membros e lançou o processo de “consultas bilaterais” sobre duas questões principais: “O que eles estão dispostos a fazer em termos de assistência à Ucrânia e suas posições sobre garantias de segurança “. Informou” ontem à noite “sobre a iniciativa.

”A Rússia representa uma ameaça existencial aos europeusEm vista das ações que levam a diferentes áreas. Graças a suas ações na fronteira polonesa com ataques cibernéticos em todos os nossos países, ataques como a Grã -Bretanha, com o manuseio de informações ou processos eleitorais como a Romênia, com ameaças expressas por meio de sua doutrina nuclear: o aviso é lançado. Presidente, Emmanuel Macron, em uma entrevista publicada hoje sobre Le Parisien. Para Macron, a Rússia está se livrando e representa uma ameaça à Europa. “Não pensam que eles não poderiam se tornar impensáveis, incluindo o pior”, enfatizam o presidente francês, que hoje promoveu uma nova reunião informal em videoconferência com “grandes países europeus e não europeus” por paz e segurança em Ucrânia e Europa.

“A paz não relevante não é negociada sem a Ucrânia”: o presidente francês diz isso, Emmanuel Macron, em uma entrevista publicada no jornal Le Parisien no dia em que está se preparando para associar uma nova reunião sobre paz e segurança na Europa, depois que o Segunda -feira passada em Paris.

Macron enfatiza que ele expressou em Trump, com quem falou ao telefone antes e depois de uma reunião do outro lado ontem em Elysée, “Medo de todos”. E ou seja, “as extremidades simples que o fogo resolverá o conflito. História recente – lembra o presidente, referindo -se aos acordos de Minsk – nos permitiu verificar se, se apenas um incêndio ocorrer, isso não será respeitado pela Rússia “.

