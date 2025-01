Cremlin: “Putin está pronto para qualquer entrevista de Trump”

O Kremlin disse novamente que o presidente russo Vladimir Putin está “pronto” para todas as entrevistas com o presidente dos EUA, Donald Trump, e que Moscou “esperando por sinais” nesse sentido de Washington. Isso foi relatado citando o porta -voz de Putin, Dmitry Peskov. “Putin está pronto, estamos esperando sinais, todos estão prontos, por isso é difícil adivinhar as folhas de chá. Quando algo acontecer, informaremos você ”, disse Peskov, de acordo com a agência oficial de imprensa de Moscou.

O conflito na Ucrânia “não depende dos preços do petróleo”, ele disse que o porta -voz do Cremlin, Dmitry Peskov, respondeu às palavras de Donald Trump, segundo as quais, se os preços brutos fossem mais baixos “, a guerra entre a Rússia e a ucraniana terminaria. para terminar imediatamente ”. “Esse conflito se deve à ameaça de segurança nacional da Federação Russa, devido à ameaça aos russos que vivem em territórios familiares e à liberação da falta de vontade e da completa rejeição dos americanos e europeus ouvem russo”, disse Peskov citado por interfax.

Moscou, “abadeado 121 drones ucranianos em 13 regiões russas”



Moscou afirma que as forças da defesa aérea atingiram 121 drones ucranianos nesta noite em 13 regiões da Rússia. Isso foi relatado pela Agência de Imprensa de Tass, que citou o Ministério da Defesa da Rússia, que fala do “maior ataque” em seu território desde o início de 2025 “.

Kyiv, afetado pela refinaria e usina russa



O exército ucraniano confirmou que Kiev havia lançado um ataque noturno com drones contra a Rússia e influenciou a refinaria de petróleo, eletricidade e sistema eletrônico. A equipe geral disse que as refinarias e a usina foram influenciadas na área de Ryazan, ao sul de Moscou, e que o sistema microeletrônico danificado estava na região do oeste de Bryansk – um ataque relatado por autoridades regionais russas.

