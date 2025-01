Crenças podem atrasar a detecção e o tratamento do câncer em Meghalaya, segundo estudo

GUWAHATI

Acredita-se que o mau-olhado e as vibrações tóxicas de uma pessoa com más intenções estejam entre as causas do câncer, revelou um estudo sobre os fatores que influenciam o atraso no atendimento médico em Meghalaya.

Nove pesquisadores do Instituto Indiano de Saúde Pública de Shillong, do Departamento de Radioterapia Oncológica, do Hospital Civil de Shillong e do Departamento de Saúde e Bem-Estar Familiar do Estado entrevistaram 37 pacientes com câncer, 12 cuidadores e cinco profissionais de saúde entre julho e outubro de 2021. investigar as barreiras ao tratamento do câncer em Meghalaya.

Os pacientes foram selecionados entre 22.007 pessoas que foram submetidas a tratamento no Hospital Civil de Shillong para os “cinco principais tipos de câncer” do estado – câncer de esôfago, mama, oral, cervical e de pulmão.

O estudo de Barilin Dkhar, Carmenia Khongwir, Uniqueky Gratis Mawrie, Fellicita Pohsnem, Redolen Rose Dhar, Anisha Mawlong, Rajiv Sarkar, Melari Shisha Nongrum e Sandra Albert foi publicado em Jornal Indiano de Pesquisa Médica.

De acordo com o estudo, cuidadores e prestadores de cuidados de saúde destacaram conceitos culturais predominantes na comunidade em relação à causa do cancro, incluindo eu faria isso e querido.

“Bih Não é uma palavra facilmente traduzível; Sua tradução literal poderia ser ‘veneno’, mas aqui não representa veneno no sentido literal; pelo contrário, representa um conceito em Khasi (a língua da comunidade matrilinear Khasi) que incorpora uma situação associada a uma doença adquirida depois de uma pessoa ter entrado em contacto ou consumido alimentos com más intenções”, afirma o estudo.

“Da mesma forma, os participantes usaram palavras que representam um inseto ou germe em seu interior, mas não necessariamente como entendidas no sentido biomédico. Outro termo utilizado foi a palavra querido“provavelmente equivalente ao mau-olhado em inglês, que entre os Khasis acredita-se que os torna vulneráveis ​​a doenças”, observou ele.

região vulnerável

Globalmente, o cancro causou cerca de 10 milhões de mortes em 2020 e, até 2040, prevê-se que os casos sejam de 28,4 milhões.

Em 2022, a Índia registou 14.61.427 casos de cancro e espera-se que uma em cada nove pessoas no país sofra da doença durante a vida. Estudos estimam um aumento de 12,8% no número de casos anuais de cancro até 2025, o que seria cerca de 1,57 milhões.

A Índia é responsável por cerca de 7% da carga global de cancro e a maior incidência de cancro é registada no Nordeste, incluindo Meghalaya. O novo estudo disse que o perfil do câncer na região inclui uma alta incidência de câncer do trato digestivo superior, incluindo estômago, esôfago e hipofaringe.

O estudo afirmou que o esôfago é o “principal local” do câncer em ambos os sexos, seguido pela hipofaringe nos homens e pela boca nas mulheres em Meghalaya.

“Na região Nordeste há alto consumo de tabaco, álcool, noz de betel e outros produtos alimentícios como pimenta, carnes defumadas e peixes, conhecidos fatores de risco para câncer. “Isso é ainda agravado pelos baixos níveis de detecção de câncer”, disse ele.

“Além disso, estudos relataram baixa conscientização sobre os sinais, sintomas e fatores de risco do câncer na região, bem como menor adoção de métodos para detecção precoce do câncer, como o autoexame das mamas, o que poderia contribuir para atrasos no diagnóstico e baixa sobrevivência”, acrescenta o estudo.

Fundações culturais

Uma análise das entrevistas mostrou as perspectivas de saúde e doença da população tribal (os Khasis, com sete subgrupos, e os Garos, representam 86% dos 3,27 milhões de habitantes de Meghalaya), porque as suas crenças podem desempenhar um papel importante na saúde. comportamento de busca de indivíduos acometidos pelo câncer.

Os equívocos, o fatalismo e os fundamentos culturais foram considerados os principais obstáculos ao diagnóstico e tratamento do cancro. Os equívocos incluíam a crença de que a radiação iria queimar (é em Khasi) um paciente enquanto os fatalistas acreditavam que estavam destinados a sofrer.

Bih (veneno) e querido (mau-olhado) foram exemplos de conceitos culturais da comunidade sobre as causas do câncer, segundo o estudo. Os termos são tão comuns que alguns pacientes acreditam ter recebido o querido porque alguém com más intenções olhou para eles.

atolamento de guindaste, Também se acreditava que falar negativamente sobre uma pessoa a tornava suscetível ao infortúnio ou a uma doença como o câncer.

Entre os outros fatores estavam dúvidas e estigma percebido. Alguns entrevistados disseram que se sentiam desconfortáveis ​​em falar sobre seu diagnóstico, enquanto outros acreditavam que revelá-lo poderia trazer azar.

“A vergonha e os sentimentos de constrangimento contribuíram para a percepção do estigma, dependendo das partes do corpo afectadas…Pacientes que sofrem de cancro da mama e do colo do útero expressaram estes sentimentos. Por isso, durante muitos anos eles tentam se controlar”, diz o estudo, citando um cuidador.

Ele também destacou a tendência dos pacientes em recorrer à automedicação e aos medicamentos de venda livre. A consulta médica só é procurada se os auto-remédios se mostrarem ineficazes ou se o quadro piorar, segundo o estudo.

Dez dos 37 pacientes entrevistados disseram que procuraram tratamento junto de curandeiros tradicionais. A preferência por medicamentos tradicionais baratos e acessíveis foi mais comum entre os homens, de acordo com o estudo.