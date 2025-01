Cresce a demanda por melhores instalações no ponto de ônibus da Mettupalayam Road

Um ponto de ônibus na estrada Mettupalayam, na cidade de Coimbatore, construído em 2010 por Rs 8 milhões, não passou por reformas ou reparos desde sua inauguração e requer medidas para corrigir problemas de manutenção e infraestrutura.

Com capacidade para acomodar cerca de 100 ônibus nas rotas para Mettupalayam, Coonoor, Kotagiri, Udhagamandalam, Gudalur e Bengaluru, o ponto de ônibus atende em média 5.000 passageiros diariamente. No entanto, a instalação enfrenta grandes desafios, incluindo o bloqueio do sistema de drenagem, a estagnação dos esgotos e a infestação de mosquitos.

K. Grahabagavan, funcionário da Corporação de Transporte do Estado de Tamil Nadu que supervisiona as operações no ponto de ônibus, destacou os persistentes problemas de drenagem: “O sistema de drenagem está bloqueado há mais de cinco anos, resultando em esgoto estagnado e numa grave infestação de mosquitos. Devido ao bloqueio, o esgoto da cantina também não sai. Ou deveria ser borrifado diariamente contra os mosquitos ou a Corporação deveria limpar o quarteirão”, afirmou.

Os passageiros também enfrentam dificuldades devido à falta de serviços básicos. “Dos quatro sanitários, apenas dois funcionam. Alguns assentos estão quebrados no ponto de ônibus. Não há área de espera apenas para mulheres nem acesso a instalações de água potável purificada”, disse um viajante.

“Os motoristas e cobradores não têm uma área de descanso adequada e só usam as instalações de uma estação rodoviária próxima”, disse H. Ramesh, motorista de ônibus.

A infra-estrutura, incluindo os telhados danificados dos compartimentos de autocarros, mostra sinais de deterioração e representa riscos potenciais para quem utiliza as paragens de autocarro.

O ponto de ônibus foi pensado para gerar renda por meio de espaços comerciais. Mas, dos três espaços designados, apenas um está operacional e os outros dois permanecem fechados desde o encerramento do COVID-19.

O comissário da corporação, M. Sivaguru Prabakaran, que recentemente inspecionou o ponto de ônibus, disse ter notado a necessidade de reparos, principalmente nos sistemas de drenagem e encanamento. Ele ordenou que um orçamento para os trabalhos de reparo fosse preparado e apresentado dentro de uma semana. Também estavam em andamento planos para revitalizar os espaços comerciais internos e resolver outros problemas de infraestrutura.