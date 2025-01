Crescente déficit de receitas paira sobre o governo de Tamil Nadu

O crescente défice de receitas de Tamil Nadu, destacado pelo líder da oposição e secretário-geral do AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, na sua recente resposta às críticas do Ministro das Finanças Thangam Thennarasu ao AIADMK, pesa sobre o governo do estado.

Isto é evidente na revisão intercalar da posição financeira do governo.

De acordo com o documento oficial, apresentado à Assembleia no mês passado, o défice de receitas tem aumentado principalmente desde 2013-14. Foi em 2012-13 que o Estado registou pela última vez um excedente de receitas, que foi de cerca de 1.760 milhões de rupias.

Falando sobre o conceito de défice de receitas, o Livro Branco apresentado pelo governo DMK em Agosto de 2021 diz: “Normalmente, as receitas devem exceder as receitas, para que o saldo possa ser utilizado para financiar despesas de capital. Mas, se as receitas e as despesas excederem as receitas, o défice é denominado défice de rendimentos. Esta lacuna deve ser colmatada recorrendo à retirada de reservas de caixa ou através de empréstimos.”

O défice de receitas atingiu o pico em 2020-21, o ano da pandemia da COVID-19, quando as receitas diminuíram substancialmente e as despesas aumentaram. Em 2021-22 e 2022-23, o défice registou uma tendência para sul, mas isso acabou por ser uma aberração.

Entre 2023 e 2024, o défice voltou a aumentar, levantando a questão de se e quando o Estado teria um excedente de receitas.

No documento orçamental apresentado à Câmara no ano passado, o governo antecipou em mais um ano o ano em que iria registar um excedente de receitas, e projectou que em 2026-27, o Estado teria um excedente de receitas de cerca de 5,967 milhões de euros. rúpias.

Um dos factores que levaram ao aumento das despesas com receitas é a implementação do Kalaignar Magalir Urimai Thogai Thittam (ajuda financeira de 1.000 rupias por mês para mulheres) a partir de Setembro de 2023.

Referindo-se a este plano, a revisão semestral afirma que “tendo em conta as despesas” do plano, o défice de receitas foi estimado em 49.279 milhões de rupias nas estimativas orçamentais do ano em curso. Uma quantia de Rs 13.720 milhões foi reservada para o ano. O governo está sob pressão para expandir a cobertura.

Em linhas gerais, são atribuídas três razões ao crescente fosso entre receitas e despesas: “injustiça histórica” imposta pelas sucessivas Comissões de Finanças, constituídas pelo governo da União, no reembolso dos impostos da União; perda de Rs 20.000 milhões em vista da rescisão do esquema de compensação do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) em 30 de junho de 2022; e absorção de perdas da Tamil Nadu Power Distribution Corporation, além de subsídio tarifário.

Durante 2023-24, os subsídios tarifários e subsídios ascenderam a aproximadamente 32,1 mil milhões de rupias. Da mesma forma, para 2024-25, cerca de 9.700 milhões de rupias foram reservados para empresas estatais de transporte para subsídios tarifários.

Para piorar a situação, o Estado tem enfrentado a ira da natureza sob a forma de inundações ano após ano, levando a um aumento nas despesas com receitas.

O problema associado ao défice de receitas relaciona-se com empréstimos sobre os quais o governo tem enfrentado críticas da oposição.

A dívida pendente, que era de cerca de 4,86 ​​lakh crore no início de 2021-22, deverá atingir 8,33 lakh crore até março de 2025, o que significa que o governo teria recorrido a empréstimos líquidos de cerca de 3,5 lakh crore em quatro anos.

Contudo, a resposta do governo é que todos os seus empréstimos estão dentro dos parâmetros da 15ª Comissão de Finanças. A revisão semestral afirma que, para 2024-25, a Comissão recomendou um limite de três por cento do Produto Interno Bruto do Estado (PIB), com uma margem de endividamento adicional de 0,50%, dependendo da implementação das reformas do sector energético.

Assim, o limite máximo da dívida total para 2024-25 foi fixado em 3,44% do PIB, incluindo espaço de empréstimo adicional baseado em incentivos para reformas do sector energético, acrescenta o documento.