Criador da 2ª temporada de Severance confirma o papel surpreendente de Keanu Reeves

O sucesso inesperado da Apple TV Ruptura está de volta para a segunda temporada e surpreendentemente apresenta uma participação especial do favorito dos fãs, Keanu Reeves. A série gira em torno das desventuras dos funcionários da Lumon Industries, uma empresa de biotecnologia que exige que seus funcionários sejam submetidos a um procedimento médico que separa sua personalidade no escritório daquela do mundo exterior. Mark Scout, de Adam Scott, lidera os procedimentos do programa enquanto opera na divisão de Refinamento de Macrodados da Lumon ao lado de um seleto grupo de colegas.

Embora o drama psicológico de ficção científica possua um elenco talentoso, cheio de personalidades experientes da televisão, ele evitou trazer estrelas de Hollywood. Isso, no entanto, mudou recentemente, quando o criador de Severance, Dan Erickson, confirmou a participação de Keanu Reeves na 2ª temporada.

Severance Season 2 estrela Keanu Reeves como a voz do Lumon Building

Em uma discussão recente, Erickson revelou que Keanu Reeves dublou o edifício Lumon no clipe “Lumon is Listening” no episódio de estreia da segunda temporada.

enquanto conversava com ColisorA renomada escritora de televisão Carly Lane confirmou o papel não creditado de Reeves na segunda temporada de Severance antes de esclarecer por que eles escalaram a estrela de Matrix em primeiro lugar.

“Tudo o que posso dizer é que conversamos sobre algumas pessoas diferentes para esse cargo. “Sempre quisemos que ele fosse alguém com quem as pessoas tivessem certas associações, mas ele também precisava ser uma presença muito calorosa”, disse Erickson. “O edifício Lumon é muito amigável no contexto deste vídeo, e há amizade naquela voz em particular e um coração nessa voz em particular”, acrescentou.

No episódio 1 da 2ª temporada de Severance, os trabalhadores da divisão de refinamento de macrodados veem o vídeo “Lumon está ouvindo” na tentativa de convencê-los de que a organização se preocupa ativamente com suas preocupações. A Lumon Industries deu esse passo em frente para conter a fase rebelde de seus funcionários, que ocupou o centro das atenções no final da 1ª temporada. No entanto, logo fica claro que o vídeo é apenas uma manobra para acalmar os ânimos, em vez de adicionar melhorias significativas às vidas. dos trabalhadores.

Novos episódios da 2ª temporada de Severance estreiam todas as sextas-feiras na Apple TV + às 12h PT.