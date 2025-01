Criador da segunda temporada do Squid Game revela por que tem apenas 7 episódios

A temporada inaugural do Jogo de lula Foi lançado na Netflix em 17 de setembro de 2021 e tem nove episódios. Foi um grande sucesso na época e se tornou um fenômeno cultural mundial. A série voltou com a 2ª temporada em 26 de dezembro de 2024 e foi igualmente bem-sucedida. No entanto, a segunda temporada terminou com o episódio 7 como final. Em uma nova entrevista, o criador da série Hwang Dong-hyuk explicou as razões por trás do número reduzido de episódios.

Hwang Dong-hyuk explica por que o episódio 7 da segunda temporada do Squid Game foi o final

Em uma entrevista recente com Prazo finalHwang Dong-hyuk falou sobre por que a 2ª temporada de Squid Game terminou após o episódio 7, ao contrário da primeira temporada, que teve nove episódios. Ele também deu uma atualização importante sobre a terceira temporada.

“Escrevi a segunda e a terceira temporadas ao mesmo tempo, estávamos produzindo ambas simultaneamente e estamos atualmente no processo de pós-produção da terceira temporada”, disse Hwang.

O roteirista explicou que sentiu que a história havia atingido “um ponto de virada” após o final do sétimo episódio e decidiu que era o lugar ideal para uma pausa. “É por isso que tive os primeiros sete episódios da segunda temporada e depois o resto da terceira”, acrescentou.

Hwang também disse CineBlend que seu plano original era envolver a história das temporadas 2 e 3 em uma única série, mas gradualmente se tornou inviável devido aos detalhes da jornada de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) após seu retorno ao jogo.

Ele também discutiu seus motivos para parar após o episódio 7 durante aquela entrevista. Notavelmente, a segunda temporada termina com o fracasso catastrófico da revolta dos jogadores liderada por Gi-hun. Hwang observou que parar após o episódio 7 “seria o momento certo para descansar e continuar na próxima temporada, porque depois que Gi-hun vivenciar esse evento, baseado no fracasso e também naquele imenso sentimento de culpa, vamos conseguir outro Gi. -hun arco do personagem.”

A 3ª temporada do Squid Game pode estrear no verão ou outono de 2025 (via Variedade).