Criar empregos para os jovens será prioridade nos próximos cinco anos, diz Kejriwal

O coordenador nacional da AAP, Arvind Kejriwal, discursou em um comício em Vishwas Nagar com o candidato do partido Deepak Singla na segunda-feira. , Crédito da foto: SHIV KUMAR PUSHPAKAR

O organizador nacional do Partido Aam Aadmi (AAP) e ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, disse na segunda-feira que se seu partido vencer as eleições para a Assembleia de 5 de fevereiro, a criação de empregos será uma das principais prioridades de sua agenda.

“Muitos dos nossos filhos estão desempregados em casa. Eles não têm emprego mesmo depois de concluírem os estudos. A minha prioridade para os próximos cinco anos será criar emprego e garantir que os nossos filhos tenham emprego”, disse Kejriwal num comício em Gandhi Nagar, no leste de Deli.

O ex-CM discursou em três comícios à noite, todos no nordeste de Delhi – Gandhi Nagar, Vishwas Nagar e Krishna Nagar.

Duas dessas cadeiras, Vishwas Nagar e Gandhi Nagar, são ocupadas pelo BJP. O principal partido da oposição de Delhi recolocou em campo o duas vezes parlamentar Om Prakash Sharma de Vishwas Nagar e substituiu o legislador em exercício de Gandhi Nagar, Anil Kumar Bajpai, pelo ex-ministro de Delhi, Arvinder Singh Lovely.

Num comício em Vishwas Nagar, Kejriwal disse: “Alguns de vocês cometeram um erro e votaram no BJP. Mas o seu legislador não fez nada nos últimos cinco anos, exceto parar as obras de desenvolvimento.” Ele acrescentou que os oito assentos que o BJP conquistou em 2020 têm menos Clínicas Mohalla porque “os seus MLAs não queriam que os pobres tivessem acesso a cuidados de saúde gratuitos e de qualidade”.

Apoiadores da AAP seguram recortes do chefe do partido durante seu discurso em Delhi na segunda-feira. | Crédito da foto: SHIV KUMAR PUSHPAKAR

O chefe da AAP disse que se o BJP vencer as eleições, não só reduzirá muitos dos subsídios do governo de Deli, mas também desfará os trabalhos de desenvolvimento realizados nos últimos 10 anos.

“Se por engano você pressionar o botão errado desta vez, Delhi sofrerá cortes de energia de 10 horas, semelhantes aos que as pessoas estão enfrentando em outros estados governados pelo BJP. Sob a AAP, a maioria das pessoas em Delhi recebe eletricidade gratuita”, disse ele.

Kejriwal disse que embora o governo de Delhi tenha fornecido vários serviços aos residentes da cidade, incluindo eletricidade e água gratuitas, clínicas Mohalla e viagens de ônibus gratuitas para mulheres, o BJP até agora não compartilhou “qualquer visão” do que queria oferecer ao governo . público.

ordem pública

“O BJP controla metade do governo em Delhi. Veja o que eles fizeram com a situação da lei e da ordem. Há um aumento nas guerras de gangues, nas ameaças de extorsão aos comerciantes e nas ameaças às mulheres. Eles não têm desenvolvimento para mostrar. “Em vez disso, pedimos votos com base no trabalho que realizamos”, disse ele.

O antigo CM alertou os moradores dos bairros de lata para não se deixarem levar pelas promessas feitas pelos líderes do BJP, alegando que, ao vencerem as eleições para a Assembleia, iriam “demolir os bairros de lata e entregar as suas terras aos grandes empresários”.

“Não caia nos truques deles. Hoje em dia eles se misturam com os habitantes de Jhuggi. Mas depois das eleições, eles vão demolir as suas casas”, disse Kejriwal. “Imprensa jhaadu (símbolo AAP na EVM) para educação, saúde, água, electricidade e viagens gratuitas de autocarro para mulheres. Se você pressionar qualquer outro botão, todas essas coisas irão parar”, acrescentou.