Crime do crime de varejo no Reino Unido – Pesquisa

Em 55.000 incidentes por dia, roubo e violência estão “fora de controle”, de acordo com o mais recente relatório do setor

O crime de varejo no Reino Unido atingiu níveis sem precedentes, com um aumento de perdas por roubo e crescente violência contra os trabalhadores, informou o British Retail Consortium (BRC).

De acordo com seu último crime anual enqueteO roubo no país atingiu todo o máximo, com mais de 20 milhões de incidentes cometidos no ano passado a partir de 31 de agosto, que é 55.000 por dia. Isso representa um total de £ 2,2 bilhões (2,7 bilhões de dólares) para os vendedores, adicionando mais pressão a um pouco de confronto com os vendedores de custos.

A violência e o abuso contra a equipe de varejo também aumentaram e os incidentes diários superiores a 2.000, em comparação com 1.300 relatados no ano anterior. Isso indica mais de um aumento triplo em comparação com 2020, quando a média diária foi de apenas 455 anos. Os incidentes associados a armas dobraram, atingindo 70 por dia.

“O crime de varejo sai de controle”. disse a Helen Dickinson, do CEO BRC. “O povo do varejo cuspiu, abusado racial e ameaçado de espadas”.

O relatório do BRC sugeriu que muitos incidentes estão associados ao crime organizado, e as gangues têm como alvo sistematicamente lojas em todo o país, que geralmente roubam dezenas de milhares de libras de mercadorias e seguem em frente para várias lojas.













“Todo dia continua, os criminosos se tornam mais ousados ​​e mais agressivos”. Dickinson alertou.

Segundo a pesquisa, a satisfação da resposta policial ao incidente permanece baixa e 61% dos entrevistados a descrevem como um “pobre” ou “muito pobre”.

“Com pouca fé na presença da polícia, não é de admirar que os criminosos pensem que têm uma permissão para roubar, ameaçar, atacar e abusar”, “” Dickinson afirmou.

Respondendo ao relatório, a polícia alegou ter feito “Progresso significativo” na resolução do crime de varejo no ano passado.

O novo governo trabalhista no país se comprometeu a se livrar do aumento do crime de varejo com medidas mais fortes.

Os dados globais mais recentes da S&P mostram que o varejista de varejo continuou a cair em janeiro após um Natal decepcionante, e a confiança do consumidor caiu para o nível mais baixo do final de 2023.













Os empregadores também reduziram o ritmo mais rápido do auge do envelope Pandemi 2021, excluindo a situação de saúde, o trabalho de reduzir o trabalho foi a maior da crise financeira global em 2009.

O Reino Unido está enfrentando “Ambiente de estagflação”, Onde o lento crescimento econômico coincide com a alta inflação, disse o economista de negócios da S&P, Chris Williamson, citado pelo Guardian.

Um relatório separado que o BRC anunciou nesta semana mostrou que os preços dos alimentos britânicos registraram seu aumento mensal mais nítido desde abril passado, marcando “Um sinal precoce do que está à nossa frente” para economia. Ano anual, os custos alimentares em janeiro saltaram 1,6% em comparação com o ano anterior.

Dickinson também alertou que os comerciantes em breve enfrentariam uma influência total de £ 7 bilhões (quase US $ 9 bilhões) em novos custos introduzidos pelo chanceler de Rachel Reeves no último orçamento. Na quarta -feira, Reeves anunciou a revisão do sistema de conveniência britânico, “Crescimento econômico do Kickstart”.