CRIPTO CURRENCY RECORD o maior outono de um dia

Os mercados globais de criptomoeda sofreram um recorde de outono de um dia durante a noite na segunda-feira, de acordo com Coinglas, transações para o monitoramento dos serviços nas principais bolsas de valores enigmáticos. O volume total de posições comerciais liquidadas excedeu US $ 2,24 bilhões nas últimas 24 horas.

Na loja, a liquidação ocorre quando a posição é fechada à força porque o comerciante não tem mais meios suficientes para mantê -la. Isso pode acontecer voluntariamente ou o corretor o inicia automaticamente quando as perdas do comerciante excedem a margem que forneceram. Geralmente ocorre durante a chamada das margens – uma situação em que o comerciante não cumpre as garantias necessárias para abrir a posição.

Mais de 730.000 comerciantes enfrentam liquidações, informou a Cointelegraph News Outlet, observando que quase 37% de todas as liquidações ocorreram em uma troca de criptografia binânica devido a uma grande base de usuários. Outras criptomoedas compartilhadas por liquidações foram supostamente OKX, Bybit, Gate.io e HTX.

Numerosas mídias orientadas para criptografia atribuíram o desenvolvimento de novas tarifas que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs às importações do Canadá, México e China. As liquidações também foram desencadeadas pelas ameaças adicionais de Trump “definitivamente” Expanda a extensão da UE e potencialmente a taxa do Reino Unido, pois outra rodada de uma ampla guerra comercial causou venda em propriedades de risco, influenciando as moedas digitais.

Tarifas podem causar ‘alguma dor’ – Trump

Com enormes liquidações, algumas criptas superiores da moeda caíram dois dígitos. O Ether levou o pior tiro, brevemente, carregando cerca de US $ 20%, para US $ 2.520. A segunda maior moeda do valor de mercado depois que o Bitcoin subiu para US $ 2.611 a partir das 11:24 GMT. O Bitcoin caiu 6,5%, atingindo US $ 92.500 antes de se recuperar em uma loja em US $ 95.484. Cardano e Ripple reduziram mais de 19%e 16%.

A capitalização de mercado total da moeda de Cripto caiu quase 9% para atingir US $ 3,24 trilhões, de acordo com Coingecko, que segue 17.047 criptomoedas. O volume total de negociação de moeda digital nas últimas 24 horas foi de US $ 401 bilhões.