Crítica do filme ‘Game Changer’: Este filme de Shankar, Ram Charan e SJ Suryah escolhe a gratificação instantânea em vez do peso emocional

Em um evento promocional de pré-lançamento o diretor Shankar mencionou como seu novo filme virada de jogoleva em consideração o declínio da atenção do público, moldado pelos Instagram Reels, e oferece sequências envolventes em rápida sucessão. Talvez seja por isso que um filme de duas horas e 45 minutos parece uma colcha de retalhos de segmentos que optam por transições apressadas em vez de segways contínuos. O primeiro filme Telugu de Shankar é divertido (seus filmes Tamil anteriores foram grandes sucessos em Telugu)? Sim, um pouco. Os confrontos entre Ram Charan e SJ Suryah estão correspondendo às expectativas? Claro, existem linhas e segmentos dignos de elogios. A grande questão é: além da gratificação instantânea, esses segmentos ou o filme resistirão ao teste do tempo?

virada de jogo credita sua história ao cineasta Karthik Subbaraj, com temas abrangentes de uma sociedade livre de corrupção e boa governança que Shankar tem explorado desde a década de 1990. Para qualquer pessoa familiarizada com os filmes de Shankar, há vários ovos de Páscoa ou retornos de chamada para encorajar. Quando Ram Nandan (Ram Charan) menciona um primeiro-ministro por um dia, é um lembrete de Mudhalvan (Oke Okkadu) em télugo) que fez com que o público prestasse atenção a cada minuto do drama, cedendo por um momento à ilusão do que aconteceria se fossem tomadas medidas rápidas de limpeza na governação.

Nos filmes anteriores de Shankar, os protagonistas eram principalmente homens e mulheres comuns que levantavam a voz contra o sistema. Desta vez, Shankar nomeia Ram Nandan como funcionário público, dando-lhe poder para realizar uma operação de limpeza. A história também destaca o papel desempenhado pela comissão eleitoral.

Mudança de jogo (télugo) Diretor: S. Shankar Elenco: Ram Charan, Kiara Advani, Anjali e SJ Suryah Duração: 2 horas e 45 minutos Sinopse: Um simples funcionário público enfrenta um político cruel. Segue-se um jogo de gato e rato.

O filme começa com a promessa de um drama intenso. No segmento de abertura, um político idoso é assombrado por seus erros passados. Embora a história se desloque para um território previsível, a forma como se desenrola a mantém envolvente. A política familiar logo assume o centro das atenções, enquanto Satyamurthy (Srikanth) observa a rivalidade entre seus dois filhos famintos de poder, Muni Manickyam (Jayaram) e Bobbili Mopidevi (SJ Suryah), atingir um ponto de ebulição.

O filme centra-se na política de Andhra Pradesh, tecendo uma história ambientada no passado e no presente. A narrativa centra-se em áreas dentro e ao redor de Vijayawada, Visakhapatnam e Vizianagaram, deixando de fora Hyderabad, provavelmente para evitar referências à bifurcação dos estados Telugu em 2014.

Na primeira hora, o filme passa rapidamente de uma sequência para outra, apresentando-nos vários personagens e seu plano de jogo. Porém, há muito pouco que nos mantenha interessados ​​até o intervalo, quando o drama se intensifica e a narrativa revela algumas surpresas.

Um simples e discreto oficial do IAS enfrentando um político pode parecer previsível. Em vez disso, as equações de mudança de forma entre Ram Nandan e Mopidevi garantem muitas reviravoltas a cada passo.

O batimento cardíaco de virada de jogo é o segmento que apresenta Ram Charan (em um papel duplo) como Appanna, um personagem filho da terra que defende uma governança livre da influência do dinheiro. Ram Charan traz seu melhor jogo para um personagem que fala gaguejando e internaliza a agonia de não ser capaz de comunicar seus pensamentos com eloquência. A caracterização retrata com sensibilidade os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência de fala. Este é o melhor desempenho de Ram Charan desde Rangasthalame é uma coincidência que seus personagens em ambos os filmes tenham limitações físicas.

A história de Appanna e sua esposa Parvathy (Anjali) constitui o núcleo emocional das partes posteriores do filme. Embora o arco da história seja previsível, o drama permanece envolvente à medida que a narrativa desacelera momentaneamente devido ao seu ritmo alucinante, permitindo que os personagens respirem. Esses momentos destacam efetivamente como o poder e o dinheiro podem corromper, deixando-nos desejando que o resto do filme tivesse seguido uma abordagem semelhante. Anjali prova mais uma vez que é uma potência de talento. Ele facilmente nos faz torcer por seu personagem, com seu desempenho poderoso brilhando tanto em sua história emocionalmente carregada quanto em sua transformação atual. Neste último, onde seu diálogo é mínimo, ele ainda chama a atenção com sua presença imponente e transformação.

Uma vez revelada a história de fundo, o resto virada de jogo mudar parauma zona familiar, centrada no confronto entre Ram Nandan e Bobbili Mopidevi. Ram Charan navega por esses segmentos com facilidade e Suryah, sem surpresas aqui, diverte. Quando ele diz ‘potharu, mottham potharu’, referindo-se ao seu filme anterior em Telugu. Saripodhaa Sanivaaramo público aplaude.

virada de jogo está repleto de personagens ensaiados por nomes conhecidos, mas poucos têm a capacidade de deixar marcas. Embora haja um elemento engraçado no personagem de Sunil, sua cena de introdução é uma lembrança do humor bruto que prevalecia no cinema convencional há duas ou três décadas, mesmo nos filmes de Shankar.

Srikanth, Rajiv Kanakala e Samuthirakani estão entre aqueles que acrescentam seriedade, enquanto vários outros, incluindo Jayaram, Naveen Chandra, Vennela Kishore, Satya e Harsha Chemudu, são desperdiçados. Já Kiara Advani tenta dar o melhor de si em um papel que às vezes vai além do decorativo. Nos jogos de poder entre os personagens interpretados por Ram Charan e Suryah, seu papel é decepcionante. As partes românticas também são escritas preguiçosamente.

A música e a trilha sonora de Thaman combinam com o tom da narrativa e as canções, habilmente retratadas por Tirru e repletas da grandiosidade que se espera dos filmes de Shankar, não se destacam. Uma grande decepção é o final exagerado com uma sequência de ação exagerada e chata.

Idealmente, seria injusto comparar filmes. Mas desde que Shankar faz as malas virada de jogo com retrocessos a vários de seus filmes anteriores, incluindo Premikudu (Kadhalan)Isso poderia ser muito melhor do que sua última saída, indiano 2mas isso não é um ponto de referência. Anos depois, os espectadores ainda se lembram de partes de Cavaleiro, Premikudu, Aparichitudu (Anniyan), Bharateeyudu (indiano), Oke Okkadu (Mudhalvan) e Robô (Endhiran). virada de jogo empalidece em comparação. Talvez tenha chegado a hora de Shankar, que já foi um revolucionário no cinema convencional, se reinventar.