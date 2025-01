Crítica do filme ‘Sankranthiki Vasthunam’: o filme de Anil Ravipudi e Venkatesh gera risadas estúpidas

Um personagem chamado Bulli Raju, interpretado pelo ator infantil Revanth, profere palavrões que deixam os adultos nervosos. Ouvimos algumas dessas palavras enquanto o resto é mascarado pela partitura de fundo. Uma parte do público pode se perguntar por que o cineasta faz uma criança dizer coisas além da sua idade. No minuto seguinte, o filme Telugu do escritor e diretor Anil Ravipudi Sankranthik Vasthunam Razões pelas quais a mente jovem foi corrompida por uma overdose de conteúdo nas plataformas digitais! As travessuras de Bulli Raju em uma cena inicial derrubam a casa e dão o tom do filme. Juntando-se a Venkatesh Daggubati pela terceira vez, depois de comédias farsas. F2 e F3Anil sabe que tudo o que seu público-alvo deseja é uma boa risada. O raciocínio lógico e o politicamente correto podem ficar em segundo plano. Nesse contexto, o filme provoca diversas risadas.

Sankranthik Vasthunam mantém as coisas simples e divertidas, ocasionalmente misturadas com observações sobre tropos frequentemente repetidos e mudanças de tendências no cinema telugu convencional. Algumas décadas atrás, não era incomum ver filmes centrados em um protagonista masculino, sua esposa e uma namorada. O drama em torno do ex-policial YD Raju (Venkatesh, apelidado por seus colegas de Yama Dharma Raju), do policial e sua ex-namorada Meenakshi (Meenakshi Chaudhary) e sua esposa Bhagyalakshmi (Aishwarya Rajesh) é um retrocesso àquela época. Há também uma referência ao filme anterior de Venkatesh. Intlo Illalu Vantintlo Priyuralu.

Sankranthiki Vasthunam (Télugo) Diretor: Anil Ravipudi Elenco: Venkatesh Daggubati, Aishwarya Rajesh, Meenakshi Chaudhary Enredo: Quando uma personalidade importante é sequestrada, um ex-policial é convocado para uma missão de resgate. Sua esposa e ex-namorada também fazem parte da missão maluca.

O cenário para este aspecto do drama está montado, de forma hilariante, com Raju invocando referências divinas. As risadas que acompanham o filme, envolvendo as mulheres, são bobas e beiram a farsa. Venkatesh, Meenakshi e Aishwarya seguem o fluxo, pois a narrativa não interrompe a diversão. O monólogo de Venkatesh nas partes finais leva o bolo. Em outro filme, se esse monólogo tivesse sido proferido em tom sério, teria despertado a ira das mulheres. Os realizadores deste filme sabem que a sua narrativa não será levada a sério.

Este é um filme em que o elemento criminoso, envolvendo um drama de sequestro, também é abordado de forma despreocupada. É um modelo de família. Uma personalidade importante é sequestrada, uma operação de resgate começa, um condenado é exigido como resgate… essa é a ideia. Não é nenhuma surpresa que YD Raju esteja sendo convocado para o cargo. Vários outros entram em cena, incluindo a esposa possessiva e desconfiada de Raju e seu filho volátil, Bulli Raju. O filme também apresenta alguns outros personagens estranhos. Cuidado com Upendra Limaye como o carcereiro e Sai Kumar como um oficial que tem que lidar com suas aberturas egoístas.

Visualmente, Sankranthik Vasthunam É uma profusão de cores em sintonia com as festividades de Sankranti nos distritos de Andhra Pradesh. O que dá errado é uma longa sequência de ação em que você pode facilmente ver que a equipe filmou com uma tela verde como pano de fundo e depois contou com efeitos visuais. No entanto, a reviravolta escandalosa dos acontecimentos garante que a atenção do público permaneça no elemento divertido.

As canções cativantes de Bheems Cecerolio, ‘Godari Gattu’ em particular, beneficiam o filme. Em algumas sequências, a partitura lembra a obra de Anirudh Ravichander. Talvez tenha sido intencional, já que uma das sequências de ação finais foi concebida como um complemento aos dramas de ação policial de Venkatesh. É como se Venkatesh, com a ajuda de Anil Ravipudi, deixasse claro que teve sua cota de dramas de ação, que têm dominado o cinema indiano ultimamente.

É apreciável que a narrativa aborde a diferença de idade entre Venkatesh e as protagonistas femininas. O filme não o torna invencível. Há referências à falta de condição física do personagem, com músculos e ossos rangendo após deixar a polícia. Referências da cultura pop, de Pushpa’s ‘jhukega nahi’ a Kalki’s ‘repati kosam’, acrescenta diversão.

Parte do humor nas partes iniciais, que beira a comédia adulta, e uma cena posterior, envolvendo uma piada sobre um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, parece deslocada no que é chamado de artista familiar.

Venkatesh desempenha seu papel com fluência e muito do humor funciona principalmente porque serve como um lembrete de sua popularidade entre o público familiar e de suas habilidades cômicas. A atuação de Aishwarya Rajesh está em sincronia com sua personagem; Ela é hilária como a esposa que gradualmente revela sua verdadeira face. Meenakshi, que tenta a comédia pela primeira vez, é eficaz como uma personagem policial séria e uma namorada amarga e ciumenta. Dentro de todo o humor ilógico, a narrativa estabelece a individualidade de seu personagem quando ele precisa tomar uma decisão em um momento crucial.

No final, uma mensagem social é apresentada sem um tom abertamente enfadonho.

Sankranthik Vasthunam Ele não se leva a sério. Parte do humor do filme pode ser absurda e chata, mas o filme funciona em grande parte como um passeio divertido.