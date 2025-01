Crítica do Wolf Man: um passeio emocionante para todas as idades

Crédito da foto: Fotos universais

O filme de terror Blumhouse de janeiro está de volta com força total. Quando se trata disso, você pode obter algo tão incrível quanto M3GAN ou tão medíocre quanto Night Swim. Em 2025 teremos lobisomemO melhor filme de Blumhouse em anos. Como o Dark Universe da Universal não deu certo como eles esperavam, e o filme de Tom Cruise, Mummy, de 2017, não conseguiu despertar qualquer interesse em um universo cinematográfico de monstros compartilhado, eles passaram a fazer filmes de terror independentes baseados nesses personagens. Temos Renfield, A Última Viagem de Deméter, Abigail e outro magnífico filme do diretor Leigh Whannell, O Homem Invisível.

Mas nenhum foi tão fenomenal quanto Wolf Man, um remake do filme de 1941. Ao contrário do remake de Joe Johnston de 2010, estrelado por Benicio del Toro e Emily Blunt, este novo filme não empresta nenhum personagem ou detalhe da história. Em vez disso, conta uma história inteiramente nova sobre o homem de família Blake (Christopher Abbott), que traz sua esposa e filha para a casa de seu pai recentemente falecido. No caminho, eles são atacados por um ser desconhecido que assume o controle de Blake. Filmes de lobisomem não podem ser melhores que isso.

Esta é minha adaptação favorita do personagem Wolf Man até agora. Embora não seja Larry Talbot neste filme, este é facilmente o filme mais assustador com esse personagem. Embora eu tenha gostado dos filmes de George Waggner e Joe Johnston, o filme de Waggner funciona mais como uma tragédia emocional, e Johnston confiou mais em sustos exagerados e ineficazes. Whannell é um mestre do terror e escreveu filmes como Saw e Insidious. Seu trabalho como diretor em Insidious: Chapter 3, Upgrade e The Invisible Man tem sido maravilhoso, criando uma experiência aterrorizante e inesquecível que o deixará sem fôlego.

Whannell abre o filme com pai e filho caçando juntos. Desde o início, Whannell sabe como criar algo emocionante. Há uma excelente quantidade de acúmulo e ele brinca com o que ouvimos, permitindo que nossas mentes preencham as lacunas. Isso é algo que ele fez de forma fenomenal em O Homem Invisível e mantém aqui. Sugere que algo existe em algum lugar e joga com a nossa paranóia. Também aproveita esse tempo para mostrar o pai sendo duro com o filho, preocupando-se com sua segurança de uma forma que é prejudicial.

O filho cresce e se torna Blake, e é aí que o trauma geracional se torna um problema. Blake agora é pai de uma jovem chamada Ginger (Matilda Firth) e está tentando não repetir o ciclo de abusos. A história de uma pessoa que tenta não repetir os erros do pai é fascinante e o filme poderia ter parado aí, mas não para. Blake tem problemas com sua esposa, Charlotte (Julia Garner), e até Charlotte tem inseguranças em relação ao relacionamento com a filha. Muito sobre esses personagens é transmitido no primeiro ato, e é necessário que o público se preocupe com eles quando a história continuar.

Blake decide levar sua família para a casa de sua infância para que possam passar algum tempo juntos. A partir do momento em que os vemos no caminhão voltando para casa, a tensão começa e nunca para. Wolf Man se torna uma grande peça de terror. Um dos primeiros momentos de puro terror foi quando o trailer abriu, onde o caminhão bateu e nossa família ficou presa lá dentro. Em qualquer outro filme de terror, isso seria assustador o suficiente para ser o fim. Mas as emoções estão apenas começando.

Depois de correr para dentro de casa, Charlotte descobre um ferimento profundo no braço de Blake. A partir daqui, temos uma transformação de lobisomem como nenhuma outra. Este filme coloca o público dentro da cabeça de Blake enquanto ele se transforma, nos contando como é estar no lugar dele. Assim como Whannell fez com Upgrade, os movimentos da câmera se alinham perfeitamente com o que está acontecendo com ele. Para piorar a situação, eles estão sendo perseguidos por um lobisomem bem na sua porta. Este filme é implacável e nunca deixa você respirar. Seu coração vai bater forte enquanto você assiste a este filme incrivelmente emocionante, tudo ambientado em uma noite e em um só lugar.

Assim como Tubarão, Whannell sabe que não deve mostrar a criatura com muita frequência. O terror vem de saber que a criatura está por perto e não saber como ela é ou o que fará a seguir. Ele faz com que cada cena pareça absolutamente aterrorizante. Eu me vi recuando na cadeira por causa de como estava mortificado. Meu corpo ficou dormente e formigando, e já vi centenas de filmes de terror. Durante muitos filmes, mesmo os grandes, ocasionalmente olho para o relógio para ver a duração do filme. Para Wolf Man, não ousei desviar o olhar nem por um segundo. Esse filme me deixou em um estrangulamento.

Ele também faz um trabalho fantástico em saber quando manter a música fora de cena e permitir que o silêncio o encha de pavor. Ouvimos cada respiração e cada passo que eles dão, e isso nos faz sentir como se estivéssemos ali com eles. Seus sustos estão perfeitamente posicionados. Ei conversou com Whannell na Comic Con de Nova Yorkonde falou sobre como deseja criar experiências que funcionem bem no teatro. Há um susto neste filme que funciona muito bem porque não fazemos o som alto que costuma acompanhar esses sustos. Vemos algo no escuro antes que qualquer outro personagem veja, e o silêncio que o acompanha torna-se assustador.

A genialidade de Wolf Man reside em sua simplicidade. Já vimos filmes como este (O Iluminado, por exemplo) onde uma família é perseguida pelo seu patriarca. Este filme faz isso e atinge todo o seu potencial. Embora este filme ofereça terror ininterrupto, os momentos dos personagens funcionam esplendidamente e nunca diminuem nem um pouco. Há também um detalhe narrativo que Whannell dirige de uma forma que demonstra o quanto ele confia e respeita seu público para interagir com o filme. Este filme é um brilho cinematográfico: um filme de terror simples com efeitos de maquiagem maravilhosos. As configurações e pagamentos são perfeitos. Assista a este filme no cinema.

PONTUAÇÃO: 9/10

Conforme explica a política de revisão do ComingSoon, uma pontuação de 9 é equivalente a “Excelente”. O entretenimento que atinge esse nível está no topo do gênero. O padrão ouro que todo criador pretende alcançar.

Divulgação: ComingSoon participou de uma exibição para a imprensa de nossa análise de Lobisomem.

A postagem Wolf Man Review: um passeio emocionante para todas as idades apareceu pela primeira vez em ComingSoon.net: trailers de filmes, notícias de TV e streaming e muito mais.

Fonte