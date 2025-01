Críticas da 2ª temporada de Severance levam à pontuação perfeita do Rotten Tomatoes

2ª temporada de indenização estreia na Apple TV+ em 17 de janeiro de 2025. Devido à aclamação generalizada da primeira temporada, os fãs estavam ansiosos para saber se os críticos deram à segunda temporada uma classificação igualmente alta. Dadas as críticas positivas que já recebeu da crítica, parece que o novo capítulo provavelmente corresponderá às expectativas de todos os fãs, já que a 2ª temporada agora tem pontuação perfeita no Rotten Tomatoes.

A 2ª temporada de Severance começa com uma pontuação de 100% no Fresh Rotten Tomatoes

Severance Season 2 tem uma classificação de 100% no site de agregação de avaliações Rotten Tomatoes após 40 avaliações. Por outro lado, a primeira temporada tem atualmente uma taxa de atualização de 97% após 116 avaliações. Essa pontuação perfeita pode mudar conforme a estreia se aproxima e mais críticas são publicadas. No entanto, este consenso crítico inicial indica fortemente que a segunda temporada da série terá um desempenho tão bom com os críticos quanto a primeira, se não melhor.

Alison Herman da variedade chamou a 2ª temporada de “surreal, elegante e vale a pena esperar”. Em particular, a primeira temporada, composta por nove episódios, foi transmitida entre 18 de fevereiro de 2022 e 8 de abril de 2022. Portanto, terão se passado quase três anos entre as estreias da primeira e da segunda temporada.

Patrick Ryan do USA Today observou que a segunda temporada da série de ficção científica se beneficiou da “rica construção de mundo e do humor divertido sobre os benefícios e a moral do escritório”.

Lucy Mangan do The Guardian chamou a 2ª temporada de “algo impressionantemente idiossincrático”, observando que é “inteiramente independente e confiante em sua missão de implodir sua mente”.

John Doyle do Globe and Mail chamou a segunda temporada de Severance de “minimalista e épica, uma exploração cada vez mais tensa do livre arbítrio e do sadismo corporativo”.

Severance Season 2 tem atualmente uma pontuação de 85 em 100 no Metacritic, que usa uma média ponderada para avaliar os projetos. Esta pontuação é baseada em 20 avaliações e denota “aclamação universal”.

A indenização foi criada por Dan Erickson. A série é estrelada por Adam Scott como Mark Scout, Zach Cherry como Dylan George, Tramell Tillman como Seth Milchick e Britt Lower como Helly Riggs, entre outros.