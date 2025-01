Críticas da segunda temporada de Severance dizem que o programa Apple TV + ‘vale a pena esperar’

A espera de três anos acabou como Ruptura retorna ao Apple TV+ para sua segunda temporada no final deste mês. Embora muitos programas sofressem um longo hiato, Ruptura A segunda temporada não é um desses programas, a julgar pela recepção extremamente positiva nas primeiras críticas.

Severance segue um grupo de funcionários da Lumon Industries que se inscrevem em um procedimento especial para dividir suas memórias entre o trabalho e a vida pessoal. No final da 1ª temporada, os funcionários demitidos começam a questionar o misterioso Lumon e suas intenções com o programa.

De acordo com a sinopse da Apple, “Na segunda temporada, Mark e seus amigos aprendem as terríveis consequências de mexer com a barreira de compensação, o que os leva ainda mais no caminho do infortúnio”.

Severance é estrelado por Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. Severance foi escrito, criado e produzido por Dan Erickson. Ben Stiller é diretor e produtor executivo.

O que as críticas da 2ª temporada de Severance dizem sobre o retorno do programa?

Com o embargo de revisão suspenso, os críticos têm elogiado a segunda temporada de Severance.

Variedades Alison Herman descreveu a nova temporada como “surreal, estilosa e que vale a pena esperar”. Em sua crítica, Herman escreveu: “Qualquer que seja o destino que Severance almeje, a jornada dramatiza as regras arbitrárias e a natureza compartimentada do trabalho moderno melhor do que qualquer outra coisa no ar”.

pedra rolante Alan Sepinwall chamou a 2ª temporada de “fantástica” e tão “emocionantemente distorcida quanto antes”. Mesmo com a longa pausa, Sepinwall escreveu: “A Severance conquistou o direito de seguir qualquer direção selvagem e aparentemente insustentável que sua equipe criativa desejar”.

do decisor Nicole Gallucci chamou a segunda temporada de uma “obra-prima” que é “mais complexa que a primeira”. Gallucci também abordou a lacuna de vários anos e como “a espera valeu a pena”.

indiewire Ben Travers deu à 2ª temporada de Severance uma nota A. “Mesmo que Severance acrescente mais coisas ao seu prato na 2ª temporada, a série nunca parece sobrecarregada, estagnada ou muito profunda”, escreveu Travers. Travers também destacou a “premissa identificável do programa, seu elenco e equipe talentosos, bem como sua popularidade que garante o zeitgeist”.

A 2ª temporada de Severance estreia na Apple TV + com o primeiro episódio na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. A 2ª temporada consistirá em 10 episódios, com um episódio sendo lançado todas as sextas-feiras até 21 de março.