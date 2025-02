Cronograma de pavões de 17 a 23 de fevereiro 2025: novos programas de televisão e filmes que estão sendo adicionados

Os lançamentos de televisão e cinema da Peacock para 17 a 23 de fevereiro de 2025 incluem o final da temporada 2 da 2ª temporada da Love Island All Stars e um novo episódio da terceira temporada de The Traitarars.

Em 19 de fevereiro, traz o final da segunda temporada de Love Island All Stars para Peacock. Maya Jama, que organizou outros shows de Love Island, também abriga esta série. Além disso, é narrado por Iain Stirling. Os competidores da série incluem ex -concorrentes de outros shows de Love Island.

Além disso, em 20 de fevereiro, um novo episódio da 3ª temporada de The Traitars cai na plataforma de transmissão. O TraITars é um programa de realidade organizado por Alan Cumming. Neste programa de jogo, os participantes conhecidos como fiéis trabalham juntos para construir um fundo de prêmios no valor de US $ 250.000. Enquanto isso, alguns concorrentes selecionados chamados traidores tentam interromper o trabalho dos fiéis e eliminá -los para reivindicar o dinheiro do prêmio.

The Royal Episode Housewives of Potomac, temporada 9. Este episódio especial verá o elenco verá o elenco para conhecer e discutir os eventos importantes que ocorreram durante a temporada, nesta semana. Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Wendy Osefo, Mia Thornton, Stacey Rusch e Keiarna Stewart compõem o elenco principal.

Novos lançamentos de pavão para 17 a 23 de fevereiro de 2025

A Peacock está adicionando os seguintes filmes e programas de televisão à sua biblioteca entre 17 e 23 de fevereiro de 2025.

17 de fevereiro

The Real Housewives of Potomac, temporada 9 – Reunião (Bravo)

18 de fevereiro

Homicídio da Filadélfia, temporada 1 – Todos os episódios (oxigênio)

19 de fevereiro

The Boss, temporada 1 (Telemundo)

Love Island All Stars, Temporada 2 – Finale (Peacock exclusivo)

20 de fevereiro

Os traidores, temporada 3 – novo episódio, 60 min

23 de fevereiro

