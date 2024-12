Cronograma dos playoffs do futebol universitário: chave dos playoffs de 12 equipes, pontuações, jogos de bowl, horários de início do CFP 2024-25

A primeira rodada dos playoffs de futebol universitário de 12 times não contou com muitos jogos emocionantes, mas a atmosfera no campus ajudou a definir o tom para o novo sistema. Os favoritos venceram a primeira eliminatória, com as quatro equipas da casa a conquistarem vitórias importantes.

(5) Texas sobreviveu (12) Clemson e (6) Penn State aproveitou (11) erros da SMU para fugir. (7) Notre Dame derrotou (10) Indiana em um confronto inicial no estado, enquanto (8) Ohio State parecia um verdadeiro candidato ao campeonato nacional na destruição de (9) Tennessee.

Agora, os quatro vencedores viajarão para locais históricos para enfrentar os quatro principais campeões da conferência nas quartas de final. Como campeões do Big Ten, (1) Oregon tem prioridade para o Rose Bowl contra (8) Ohio State. (2) Georgia vai para o Sugar Bowl contra (7) Notre Dame. (3) Boise State viaja para um local familiar enquanto compete com (6) Penn State no Fiesta Bowl, e (4) Arizona State abre sua primeira aparição no CFP contra (5) Texas.

Os vencedores dos confrontos avançarão para as semifinais do College Football Playoff, que serão realizadas no Orange Bowl (9 de janeiro) e no Cotton Bowl (10 de janeiro). O Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário de 2025 acontecerá em 20 de janeiro de 2025 em Atlanta.

Cronograma dos playoffs do futebol universitário de 2024-25

Todo o horário do leste

Quartas de final

Terça-feira, 31 de dezembro

Fiesta Bowl – (6) Penn State vs. (3) Estado de Boise: 19h30 | ESPN

Estádio State Farm – Glendale, Arizona.

Quarta-feira, 1º de janeiro

Peach Bowl – (5) Texas vs. (4) Estado do Arizona: 13h00 | ESPN

Estádio Mercedes-Benz – Atlanta

Rose Bowl – (8) Estado de Ohio vs. (1) Oregon: 17:00 | ESPN

Rose Bowl – Pasadena, Califórnia.

Rose Bowl – Pasadena, Califórnia.

Açucareiro – (7) Notre Dame vs. (2) Geórgia: 20:45 | ESPN

Caesars Superdome – Nova Orleans

Caesars Superdome – Nova Orleans

Semifinais

Quinta-feira, 9 de janeiro

Tigela de laranja: 19h30 | ESPN

Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Flórida.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Tigela de algodão: 19h30 | ESPN

Estádio AT&T – Arlington, Texas

Campeonato Nacional

Segunda-feira, 20 de janeiro

19h30 | ESPN

Estádio Mercedes-Benz – Atlanta

Resultados dos playoffs do futebol universitário de 2024-25

Primeira rodada

(7) Notre Dame 27, ( 10) Indiana 17 | Resumo

Estádio Notre Dame – South Bend, Indiana

(6) Pensilvânia 38, (11) SMU 10 | Resumo

Beaver Stadium – State College, Pensilvânia

Beaver Stadium – State College, Pensilvânia

(5) Texas 38, (12) Clemson 24 | Resumo

Darrell K. Royal Memorial Stadium – Austin, Texas

Darrell K. Royal Memorial Stadium – Austin, Texas

(8) Estado de Ohio 42, (9) Tennessee 17 | Resumo

Estádio de Ohio – Columbus, Ohio

Estádio de Ohio – Columbus, Ohio