Crosetto: “A defesa mudou, é cada vez mais dissuasora”

“As defesas de que estamos falando agora mudaram profundamente em comparação com anos atrás e são cada vez mais dissuasoras”. A afirmação foi do ministro da Defesa, Guido Crosetto, que repetiu as palavras em entrevista ao Il Foglio durante a cerimônia de posse do novo comandante Covi.

“Falar de dissuasão num país como o nosso é difícil – acrescentou -. Para nós, as missões internacionais de manutenção da paz eram o ápice da defesa, mas não será mais assim. a capacidade de dissuadir, o que significa atacar antes que alguém nos machuque, é um mundo totalmente diferente.”

