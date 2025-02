Crosetto: “Fraude em meu nome, ninguém cai na armadilha”

Guido Crosetto, confirma a fraude na qual o escritório do promotor em Milão está investigando onde seu nome é usado para solicitar dinheiro das vítimas de fraude. O ministro confia x uma contribuição na qual ele reconstrói a história, nascida na terça -feira passada com o desafio de um amigo, um grande empresário, “que me pergunta por que meu secretariado chamou seu telefone celular”.

“Eu digo a ele que ele era absurdo, ele tinha e que era impossível – continua – eu verifico a segurança e confirmo que ninguém estava procurando”. Episódios semelhantes continuam nos dias seguintes e relatórios sobre outro empresário que fez uma transferência bancária para a conta a pedido do ministro e do próprio general.

“Hoje – escreve Crosetto – mais duas vezes. Tudo está informado sobre o judiciário e a carabinieri, mas eu prefiro publicar os fatos porque ninguém está esmagando o risco de se transformar na armadilha ”.

O empresário milanês bem conhecido pagou um milhão de euros, que caíram em fraude em nome do ministro Crosetta. É um dos detalhes da investigação do escritório para o núcleo de investigação de Milão e Carabinier, que está investigando a fraude maxi e tentando bloquear o pagamento que o empresário fez através de transferências. Atualmente, o arquivo é uma queixa deste empresário, uma parte ofendida, e também é investigado para outras vítimas.

O empresário matou um milhão de euros e que já relatou em Milão, não trabalha no setor associado a um ambiente militar ou defensivo.

O pagamento do que era conhecido não seria associado a formas de chantagem, mas apenas com um pedido de dinheiro. Os fraudadores também seriam capazes de usar uma voz semelhante à voz de Crosetto no telefone, provavelmente usando inteligência artificial.

A queixa chegou ontem ao promotor Giovanni Tarzia.

“Eu o uso para anunciar fraudes sérias – lê Crosetto -. A história absurda que começa na terça -feira ligando para um amigo, um grande empresário que me pergunta por que meu secretariado chamou sua cela.

“Depois de uma hora – ele continua o Ministro da Defesa – eles me dizem que há um empresário bem conhecido que eu não sei que ele quer se conectar comigo. Eu o justificado para lhe dar um telefone celular. Ele me liga e me diz que ela me ligou e depois pelo general e pelo mais alto da conta. Telefone celular do pai.

