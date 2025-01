Declaração do Ministro da Defesa na Câmara dos Comuns Guido Crosetto em matéria de prorrogação da autorização de transferência de material militar para a Ucrânia. Também está prevista a votação das resoluções, como aconteceu ontem no Senado, com duração total de quatro horas. Treze representantes inscreveram-se para a discussão geral.

Irá a Itália atingir 5% do PIB com gastos na NATO, como Trump gostaria? “Ainda não conseguimos chegar aos 2%… até agora a nossa meta é de 2%, definida oficialmente pela NATO. A próxima reunião da NATO será no final de junho, veremos se estabelecem uma meta diferente. Porque agora são 2”, disse ele Crosetto, entrevistando repórteres no Transatlantic antes do briefing da Câmara sobre a Ucrânia.

“Estamos do lado do povo e não dos criminosos de guerra. Foi o que aconteceu na Ucrânia: estamos do lado do povo e não dos criminosos. E isso não significa que tenhamos esquecido a nossa amizade de décadas com a Rússia.” O Ministro da Defesa, Guido Crosetto, adoptou assim nas suas declarações à Câmara uma passagem da Honorável Chiara Appendino do Movimento Cinco Estrelas, que falou pouco antes na Câmara sobre o caso da libertação do general líbio Almasri.

