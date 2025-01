Crosetto renova apoio a Kyiv “para alcançar a paz”

Um compromisso renovado para permitir que a Ucrânia se defenda contra a agressão de uma nação “que pensava que poderia conquistar” o país “pisando o direito internacional”.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, aparece no Senado para pedir permissão para enviar o décimo primeiro pacote de ajuda a Kiev, porque “sem ele – diz ele – hoje a Ucrânia não existiria mais, ninguém estaria vivo”. ” O inquilino da via XX Settembre fala sobre sua visita a Kyiv – onde reiterou seu apoio ao presidente Volodymyr Zelensky – daqueles monitores que “todos os dias”, durante mais de mil dias, captaram drones, bombas e projéteis de artilharia. “Se todos parássemos de ajudar a Ucrânia, o que aconteceria? – pergunta o ministro -. Que os quatro mil projéteis de artilharia que caem todos os dias caíssem sobre os seus alvos. alcançariam os seus objetivos Sim, talvez alcançaríamos a paz porque não haveria mais Ucrânia, sem outras pessoas vivas alcançaríamos a paz, que também está nos cemitérios que era certo prevenir tudo.’

O décimo primeiro pacote, cujo conteúdo permanece secreto como os anteriores, servirá para “continuar a prestar apoio à Ucrânia com o objectivo de finalmente criar as condições para um cessar-fogo e iniciar o confronto diplomático necessário para alcançar uma paz duradoura”, sublinha o ministro. . “Kiev – ressalta – foi obrigado a encurtar em três meses a formação dos recrutas para compensar as mortes de soldados, e tudo isso com consequências dramáticas. Nenhum de nós gosta de guerra. Desde o início, expressámos a nossa vontade de estar presentes quando houver paz, de apoiar o caminho para a paz de todas as formas que pudermos, e estamos aqui para repeti-lo.Crosetto espera que esta seja a “última vez” que comparecerá perante o parlamento para pedir permissão para enviar ajuda. “Isso significaria que a guerra terminaria – explica -. O que estamos a trazer ao parlamento é uma forma de ajudar a Ucrânia a defender-se, não uma forma de ajudar a continuar a guerra. Queremos que a guerra termine amanhã de manhã. Esta guerra afecta as nossas vidas, as nossas economias, o nosso futuro. Temos o dever de distinguir, de ver onde está o bem e onde está o mal, o futuro das nossas nações está aqui em jogo. Peço ao Senado que continue o que temos vindo a fazer há dois anos e meio – conclui – para ajudar a defender pessoas que, como nós, têm o direito de defender a sua liberdade e as suas vidas.” apoio até 31 de dezembro de 2025.

Reprodução reservada © Copyright ANSA