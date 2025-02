CRPF para sondar fratricida manipur; Ele pede que o pessoal ferido chegue à linha de ajuda

Um dia depois que um mandíbula da Força Policial da Reserva Central (CRPF) disparou tiros antes de matar outros dois em Manipur, o diretor geral do GP Singh disse que o pessoal ferido poderia entrar em contato com a linha de ajuda monitorada pela sede da força.

Sr. Singh disse a ele O hindu Que esse mecanismo existia agora, mas estava se fortalecendo ainda mais.

“Estamos tentando fornecer uma plataforma para o pessoal da força se comunicar com o endereço do CRPF. Da mesma forma, essa seria uma plataforma para ajudar os mártires a se conectar diretamente ao abordagem de ajuda. O que é legal e possível dentro dos recursos disponíveis será feito ”, disse Singh.

Anteriormente, compartilhando os detalhes sobre X, o Sr. Singh publicou: “Para qualquer reclamação ou reclamação de @crpfindia, membros da família Braveheart Mártires, escreva em digwel@crpf.gov.in, número fixo 01124369514 e WhatsApp em 8595608850”.

Oito feridos

Por volta das 20h de quinta -feira (13 de fevereiro de 2025), um Jawan CRPF publicado em Imphal West abriu fogo de sua arma de serviço matando duas pessoas e machucando mais oito. O Jawan, Sanjay Kumar, então cometeu suicídio.

Um alto funcionário do governo disse que Jawan sofreu hipertensão e teve uma discussão com seu último ano, já que ele supostamente relatou tarde por um dever designado. Dizia -se que foi adiado devido a um corte de energia e teve uma discussão com o Jawan CRPF que estava marcando a assistência para o turno da noite.

“A investigação foi ordenada, mas pesquisas preliminares mostram que ela agia na época. Estamos revisando com sua família se houvesse problemas em casa que o incomodam. Um incidente de fratricida no CRPF não foi relatado nos últimos dois anos ”, afirmou o funcionário.

Mais de 55.000 desistem ou levam vs

De acordo com o Ministério do Interior, de 2020 a 2024, para 55.555 para a equipe das forças policiais armadas centrais (CAPF) renunciaram ou se aposentaram voluntariamente, e 730 pessoas morreram por suicídio.

Em 4 de dezembro de 2024, o Ministro de Estado de La Unión, Nityanand Rai, informou ao Parlamento que o CAPF (que inclui sete forças, incluindo a equipe do CRPF) geralmente tinha oito turnos. “Isso, no entanto, varia de acordo com as demandas operacionais. A reserva de licença/treinamento necessária é construída na estrutura dos batalhões para que o pessoal descanse e sai. Foram tomadas medidas para implementar uma política de licença transparente, racional e justa e para regular o horário de serviço para garantir descanso e licença adequados ”, afirmou a resposta.